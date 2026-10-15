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BRUTALNA KAZNA

NE LAŽI PSU Nije imao ništa za prijaviti pa mu njuška u autu otkrila skrivenih 50.000 eura

Piše Bogdan Blotnej,
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NE LAŽI PSU Nije imao ništa za prijaviti pa mu njuška u autu otkrila skrivenih 50.000 eura
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Foto: carina.gov.hr
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On je ulazio u Hrvatsku na prijelazu Kamensko u luksuznom autu BiH tablica. Rekao je kako nema ništa za prijaviti. Tad je u akciju stupio službeni pas Assi s članovima Posebne operativne skupine

Točno 8800 eura, odnosno dvije trećine kazne, platio je državljanin BiH koji je u srijedu pokušao prevariti carinike na graničnom prijelazu Kamensko.

On je ulazio u Hrvatsku u luksuznom autu BiH tablica. Rekao je kako nema ništa za prijaviti. Bio je sumnjiv pa su ga izdvojili za pregled. Tad je u akciju stupio službeni pas Assi s članovima Posebne operativne skupine Područnog carinskog ureda Split. Ubrzo je ispod suvozačeva sjedala nanjušio pozamašnu svotu eura. Brojač je pokazao 50.000 eura.

- Zbog počinjenog prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju vozaču je izdan prekršajni nalog te mu je izrečena novčana kazna od 13.200 eura. Na temelju članka 152. stavka 3. Prekršajnog zakona okrivljenik je platio dvije trećine izrečene novčane kazne i troškove postupka - navode iz Carine.

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