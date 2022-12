'Ne mislim da je konstrukcijska obnova 13 objekata i izgradnja šest kuća kapitulacija države'

Što se tiče Središnjeg državnog ureda, u ovom izvještajnom razdoblju do 30. studenog šest zamjenskih obiteljskih kuća je završeno, 86 je u fazi izgradnje, a ukupno su 102 gradilišta otvorena. Što se tiče Fonda za obnovu, do 30. studenog završeno je 12 konstrukcijskih obnova kroz model novčane pomoći - 10 kuća i 2 višestambene zgrade, a do danas je to za jedan više, te je oko 20-ak konstrukcijskih obnova u fazi izvođenja radova, jedan dio je organizirana, a veći dio novčana pomoć, odnosno samoobnova, istaknuo je ministar graditeljstva Ivan Paladina na tematskoj sjednici saborskog odbora na kojoj je podnio izvješće za drugu polovicu ove godine o dosad učinjenom po pitanju obnove nakon potresa.

Govoreći o izgradnji zamjenskih obiteljskih kuća, ministar je istaknuo kako su obradili 33 posto zahtjeva i donijeli 470 odluka od 1400 lokacija.

- U posljednjih šest mjeseci smo puno više kapaciteta potrošili na donošenje odluka po zahtjevima za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, oni su nešto zahtjevniji predmeti jer ima više činjenica za utvrditi. Nakon toga nam preostaju jednostavniji predmeti i vrlo brzo ćemo postići dinamiku od 700-800 odluka mjesečno te ćemo u narednih šest mjeseci obraditi sve one zahtjeve koje trenutno imamo za novčanu pomoć za konstrukcijsku, nekonstrukcijsku obnovu i za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, kao i novčanu pomoć umjesto izgradnje obiteljskih zamjenskih kuća - istaknuo je.

Zaprimljeno zahtjeva za nadoknadu sredstava u iznosu 2,3 milijarde kuna iz Fonda solidarnosti

Što se tiče Fonda solidarnosti, do sada je zaprimljeno zahtjeva za nadoknadu sredstava u iznosu 2,3 milijarde kuna, što je nešto više od 30 posto ukupnih alokacija, kazao je.

- Do 30. studenog obradili smo 58 posto zahtjeva za isplatom novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, a 46 posto za konstrukcijsku obnovu. Broj zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku pomoć posljednja četiri mjeseca se povećao za 60 posto, sve više naših sugrađana se odlučuje za promjenu zahtjeva iz organizirane u konstrukcijsku obnovu - rekao je.

Što se tiče konstrukcijske obnove, naveo je kako su obradili 19 posto zahtjeva.

- Od 6900 zahtjeva, 5500 se odnosi na područje Banovine, svega jedna četvrtina se kasnije pokažu da su i dalje za konstrukcijsku obnovu, a dvije trećine se pokažu da su ubiti za nekonstrukcijsku, čime nadležnost preuzima Središnji državni ured za obnovu - rekao je.

Može se promijeniti zahtjev iz organizacijske obnove u samoobnovu uz novčanu pomoć

Oni koji se odluče promijeniti zahtjev iz organizirane obnove u isplatu novčane pomoć za konstrukcijsku obnovu, naglasio je, mogu u roku dva tjedna i dobiti odluku.

- Tu imamo izmjene programa mjera koje smo napravili krajem srpnja gdje smo dodatno model novčane pomoći unaprijedili pa smo tako za obiteljske kuće omogućili isplatu predujma za izradu projekta u iznosu do 15.000 kuna, 25 posto iznosa predujma za izvođenje radova te naknadu troška koordinacije samoobnove u iznosu od 20.000 do 80.000 kuna za obiteljske kuće i višestambene zgrade. Omogućili smo i povrat PDV-a za višestambene zgrade koje se odluče za isplatu novčane pomoći prije početka obnove te smo izmijenili cijene u programu mjera, Građevinski fakultet nam je izradio aktualne cijene svih usluga u procesu obnove i ukoliko bude potrebno te cijene, odnosno programe, ćemo i kvartalno mijenjati - rekao je.

Naglasio je kako je izuzetno bitno da nadležna tijela nakon odobrenja zahtjeva za isplatom novčane pomoći taj novac što prije i isplate.

- Izmijenili smo i pravilnik o provedbi postupaka nabave i do europskog praga omogućili jednostavniji i fleksibilniji način nabave radova i usluga u postupcima obnove, za usluge nešto više od 1,5 milijuna kuna, a do 40 milijuna za radove - dodao je.

'Ne postoji država u Europi koja na sebe preuzima organiziranu obnovu nakon ovakve elementarne nepogode'

Nakon sjednice su ga novinari upitali je li završena konstrukcijska obnova na tek 13 obiteljskih kuća i višestambenih zgrada te najava modela prelaska iz organizirane obnove u samoobnovu uz isplatu novčane pomoći kapitulacija države.

- Ne, ja ne mislim uopće da je kapitulacija države. Šest zamjenskih obiteljskih kuća je dodatno izgrađeno. Ne mislim da je kapitulacija države dodatno poticanje modela konstrukcijske obnove uz novčanu pomoć iz nekoliko razloga - onaj korisnik koji se odluči na to da sam traži izvođača radova će vrlo brzo dobiti odluku, a vrlo brzo može dobiti i projektanta te može dobiti avans za izradu projekta, kao i za izvođenje radova, znači ne trebaju mu vlastita sredstva, vrlo brzo može započeti s obnovom svoje kuće... To je samo dodatan smjer gdje bi se jedan dio zahtjeva i objekata obnovio na taj način, a drugi dio, možda polovica, kroz organiziranu obnovu - poručio je ministar.

Naglasio je kako u Europi ne postoji primjer države koja u slučaju ovakve elementarne nepogode na sebe preuzima organiziranu obnovu.

- Sve obnove su kroz model novčane pomoći - dodao je.

Na pitanje jesmo li onda od početka trebali ići upravo tim modelom, ministar je istaknuo kako on to promovira upravo kako bi se na taj način obnovilo više objekata nego li kad je on preuzeo ovu dužnost.

- To što je država preuzela na sebe obnovu onih koji ne mogu sami pronaći izvođača radova, mislim da je to velika stvar. Dinamikom možemo biti zadovoljni kada dostignemo da započinjemo barem 50, a onda i 100 objekata mjesečno što se tiče konstrukcijske obnove i kada radovi budu napredovali u skladu s dogovorenim. Trenutno je to 15-20 mjesečno i tek kad se približimo brojci od 100 ću ja reći da sam zadovoljan - rekao je.

'Koliko sam propustio od radnog tjedna nadoknadim noćima, vikendima, blagdanima'

Ministar je prošlog tjedna otišao na četvrtfinale SP-a u Katar što su mu mnogi zamjerili u situaciji dok obnova stoji. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava ocijenio je takvo ponašanje degutantnim.

- Ja to koliko sam propustio od radnog tjedna nadoknadim i noćima i jutrima i vikendima. Da sam procijenio da postoji ikakva obaveza koja je bitna, neodgodiva i da nisam odradio sve što je neophodno, ja ne bih išao. Iz Katra sam cijelo vrijeme bio u kontaktu sa svojim kabinetom, danas se puno toga s udaljenosti može odraditi, a gospodin Penava ne broji moje radne sate u ponoć, tri, četiri ujutro, subotom, nedjeljom i blagdanom. Kada to zbroji neka komentira, meni je najbitnije da sve što sam trebao odraditi da sam i odradio, ništa nije čekalo zato što mene nije bilo - poručio je.

