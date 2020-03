Ne mogu preko granice: 'Tko će nam platiti ako sjedimo doma?'

Dnevne migracije prema Italiji iz sjeverne Istre dobrim dijelom su stale, i mnogi ljudi koji svakodnevno odlaze na posao u susjednu državu, to do daljnjega ne mogu.

- Krenuo sam u utorak ujutro u Trst na posao, preko Kaštela, i policajci su mi na graničnom prijelazu rekli da uđem li u Italiju, poslijepodne, nakon povratka, moram dva tjedna u izolaciju. Okrenuo sam se i vratio kući. Ne znam što će biti dalje – kaže nam muškarac iz Buja u Istri koji svakodnevno ide na posao u luci u Trstu.

Srećom, poslodavac ima razumijevanja i neće mu raditi nikakve probleme, iako nitko ne zna koliko dugo će morati pauzirati kod kuće bez odlaska na posao.

- Tu je i pitanje naknade, tko će i kako platiti sve ove dane kada budemo sjedili doma. Trebao bih, kao, otvoriti bolovanje, ali kako da ga otvaram kad sam zdrav – pita se ovaj čovjek koji je do jučer normalno prelazio granicu i išao na posao.

Zaraze se, kaže, ne boji, jer je na poslu u Trstu bio u uskom krugu ljudi koji nemaju veze sa pokrajinama u kojima vlada najteže stanje. Još jedan njegov sugrađan iz Buja krenuo je u utorak u Trst na posao, u tvrtku koja se bavi montiranjem skela.

Već godinama radi u Italiji, no u utorak na posao nije stigao. I on je zbog najave da će dva tjedna biti u izolaciji nakon povratka iz Italije, odustao od ulaska u susjednu državu i vratio se kući.

- Imam dvoje male djece, i što ako netko odluči da me nakon povratka s posla odvoji od obitelji i smjesti negdje u izolaciju. Ne mogu ostaviti obitelj. Nikako nije rješenje ni da idemo na posao, jer je svima jasno da se ovdje, u Istri, možemo zaštititi tako da spriječimo prelaske preko granice. S druge strane, i to što ostajemo doma treba regulirati, i vidjeti tko će pokrivati troškove naših plaća dok smo prisilno kod kuće – priča nam ovaj radnik dodajući da se tek treba čuti sa šefom i sve dogovoriti, a jednako tako i čeka da vidi što će se u utorak navečer dogoditi s njegovim prijateljima koji su ujutro prešli granicu i otišli na posao u Italiju.

Razgovarali smo i s muškarcem iz Grožnjana koji godinama radi u jednoj velikoj tršćanskoj tvrtki, i od danas do daljnjega ne ide u Trst. No budući da je informatičar, omogućeno mu je da posao obavlja od kuće.

Foto: Matthias Balk/DPA/PIXSELL

- U ponedjeljak navečer sam se normalno vratio. Bila je gužva na granici i policajci su nas ispitivali otkuda dolazimo, uzeli su naše podatke. No s obzirom da je nekoliko sati kasnije talijanska vlada stavila cijelu državu u karantenu, odlučio sam do daljnjega raditi od kuće. I smatram da je to pravilna odluka, jer situacija nije nimalo dobra – priča nam ovaj stanovnik Grožnjana.

U problemu bi se mogla naći i Talijanska srednja škola "Leonardo da Vinci" u Bujama, jer neki profesori kod njih svakodnevno dolaze na posao iz Italije. Ravnateljica škole Irena Penko kaže da su granične službe i policija te koje odlučuju hoće li profesori moći dolaziti, a dobiju li zabranu dolaska, škola će za njih morati osigurati zamjene.

Upravo odavde, iz sjeverne Istre, veliki broj žena, primjerice, svakodnevno putuje za Trst, gdje rade kao spremačice ili njegovateljice po privatnim kućama. To im osigurava egzistenciju, i nije im svejedno kako će se situacija dalje razvijati. Strah da ih možda uopće neće pustiti da se iz Italije vrate kući, spriječila je u utorak mnoge žene da odu na rad u Trst kao inače.

Jednako tako, sva je službena i poslovna komunikacija svedena na minimum. Potvrđuje nam to i načelnik Općine Grožnjan, Claudio Stocovacz, koji kaže da mu je u srijedu nekoliko stranaka otkazalo sastanak u općini, a među njima i predstavnik Udruge Istria u Trstu, koji do daljnjega ne može nigdje iz tog grada.

- Nema nas ovdje puno, ali sama činjenica da ljudi svakodnevno prelaze granicu već mijenja stvari. Prema mojim saznanjima za sada nitko odavde nije zadržan u Italiji, a ovdje u općini se strogo pridržavamo pravila - zaključio je.