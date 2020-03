Zbog epidemije korona virusa otkazuju natjecanja, koncerte...

13:26 - Nives Celzijus: 'Moji koncert imaju manje od tisuću posjetitelja'

- Kedžo sad nema koncerte jer se bavi Eurosongom, a sigurno ne bi volio da to bude otkazano. Također, postoje komentari da bi se Eurosong mogao održati pred praznom dvoranom, što nije isto kao pjevati pred publikom. No sigurnost ljudi mora biti najbitnija, a to trebaju procijeniti oni koji znaju puno više o tome - rekla nam je njegova menadžerica Snježana Radočaj.



- Zasad nemam otkazanih koncerata jer ožujku i travnju imam dogovorene nastupe većinom u manjim šatorima i klubovima, kapaciteta ispod 1000 posjetitelja. Naravno da kao i svi glazbenici pomno pratim situaciju i da me brinu moguća otkazivanja. No zdravlje, i naše publike i nas samih, nam je sigurno svima puno važnije - poručila je Nives Celzijus (38).

13:26 - Istra 1961 protiv Rijeke i Hajduka bez prisustva gledatelja

Sukladno preporuci Stožera civilne zaštite i mišljenju Županijskog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije te odluke Hrvatskog nogometnog saveza o nastavku natjecanja iz pulskog nogometnog prvoligaša izvijestili su kako će se utakmice 27. i 28. kola na rasporedu 14. i 21. ožujka odigrati bez prisustva gledatelja.

Istra 1961 u subotu 14. ožujka u Puli će ugostiti Rijeku a tjedan dana kasnije na stadionu "Aldo Drosina" gostovat će Hajduk u sklopu 27. kola Prve Hrvatske nogometne lige.

- Obje utakmice igrat će se bez prisustva gledatelja te neće biti prodaje ulaznica, priopćili su iz pulskog prvoligaša.

Istarski Zavod za javno zdravstvo objavio je u utorak posebne preporuke radi sprječavanja epidemije koronavirusa kojima se, među ostalim, do daljnjeg odgađaju svi skupovi na otvorenome i u zatvorenim prostorijama, od dječjih priredaba i rođendana, preko sportskih, kulturnih, poslovnih i drugih događaja, do izleta.

13:05 - Duško Lokin otkazao koncert u Zadru

- Otkazao sam koncert u jednom elitnom klubu u Zadru, ne zbog toga što vjerujem da je to potrebno, nego mislim da nije zgodno za pjevače da dođu pjevati u poluprazan klub - iskren je Duško Lokin (77).

- O otkazivanju koncerata ne odlučujemo mi pjevači. Mi se pjesmom brinemo za emocionalno zdravlje na pojedinačnom uzorku stanovništva, a za ove masovnije medicinsko-epidemiološke situacije, tu je nadležno ministarstvo - rekao nam je Goran Karan (55).

13:02 - Borussia M. i Koeln će igrati prvu utakmicu u povijesti Bundeslige bez gledatelja

Zaostala utakmica 21. kola njemačkog nogometnog prvenstva, lokalni derbi između Borussije iz Moenchengladbacha i Koelna, koja je na programu u srijedu od 18.30 sati, igrat će se bez gledatelja zbog opasnosti od širenja koronavirusa, odlučio je gradonačelnik Moenchengladbacha Hans Wilhelm Reiners.

Bit će to prva utakmica u povijesti najvišeg ranga njemačkog nogometa, koji je pokrenut 1963. godine, koja će se igrati bez gledatelja.

Susret između Borussije i Koelna trebao se igrati prije mjesec dana, ali je odgođen zbog nevremena.

Za očekivati je da će ovo biti tek prva u nizu bundesligaških utakmica koje će se igrati pred praznim tribinama jer je njemački ministar zdravstva Jens Spahn u nedjelju donio preporuku da se otkažu sva događanja za više od 1000 osoba, a vodstvo lige je najavilo kako planira sezonu okončati prema prvotnom rasporedu sredinom svibnja.

12:49 - Stavrosu otkazali koncerte u Sloveniji, Banfić misli da je to 'namještena paranoja'

- Nisu mi otkazani koncerti jer ih nemam. Šalim se. Gost sam sutra u Lisinskom i koncert nije otkazan. Ne bojim se, a ako mi je suđeno - suđeno je. Ja to zovem opća grupa jer nas šišaju kao ovce. Svake dvije godine plasiraju nam neke druge bolesti, a novac se vrti - rekao je Kićo Slabinac (75).



- Nekoliko koncerata u Sloveniji mi je otkazano. O tome ne odlučujem ja nego organizatori, a mjere opreza se trebaju poštivati. Općenito, ne bojim se korone - iskren je Jasmin Stavros (65).



- U bližoj budućnosti nemam zakazane koncerte, ali pjevam na svadbama pa se bojim da njih ne otkažu kao u Italiji, jer su mi one jedan od načina zarade - priznao je Bojan Jambrošić (34).



- Niti jedan koncert mi nije otkazan. Mislim da je korona namještena paranoja - kazala je Ivana Banfić (50).

12:41 - Croatia Airlines do kraja ožujka obustavlja letove u Rim

Croatia Airlines je u utorak objavila da zbog zaštite općeg zdravstvenog stanja u Hrvatskoj od danas do kraja ožujka privremeno obustavlja letove Zagreb - Rim - Zagreb.

- Kako bi se spriječilo širenje epidemije korona virusa u Republici Hrvatskoj, odnosno s ciljem da se u najvišoj mogućoj mjeri zaštiti opće zdravstveno stanje svih hrvatskih građana pa tako i zdravstvena sigurnost putnika i zaposlenika hrvatskoga nacionalnog avioprijevoznika, Croatia Airlines od danas do kraja ožujka ove godine privremeno obustavlja planirane letove na međunarodnoj liniji Zagreb - (via Split) - Rim, navodi se u priopćenju.

12:38 - Španjolska: Sljedeća dva kola prve i druge lige bez publike

Utakmice prve i druge španjolske nogometne lige igrat će se bez publike u iduća dva kola kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, izvijestio je u utorak organizator natjecanja La Liga.

U Španjolskoj je u utorak bilo 1.236 oboljelih od koronavirusa. Umrla je 31 osoba, a 30 ih je ozdravilo. Do značajnog širenja je došlo s nedjelje na ponedjeljak kada se broj preminulih udvostručio.

Španjolska vlada je najavila mjere u cilju zaustavljanja širenja pa su u pokrajinama Madridu i La Rioji te baskijskom gradu Vitoriji-Gasteiz zatvoreni na dva tjedna vrtići, škole i sveučilišta. Kompanije je pozvala na fleksibilnije radno vrijeme i dopuštanje zaposlenicima rad od doma. Starijim osobama preporuča ostanak kod kuće te poziva stanovnike da ne putuju ako nije neophodno.

12:31 - Juri Brkljači otkazani svi koncerti, Luka Nižetić je zbog svega 'oprezniji'

- Zasad mi nisu otkazani koncerti, ali ne znam što će dalje biti. Zbog sigurnosti bih, naravno, otkazao. Ne bojim se korona virusa, ali sam zbog cjelokupne situacije oprezniji - poručio je Luka Nižetić (36).



- U bližoj budućnosti imamo koncerte u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj te nam zasad nitko nije otkazao nastup. Klubovi rade normalno marketing i nemamo informacije o tome da će se zbog korona virusa otkazati. U petak normalno radimo u Beču - rekli su nam dečki iz grupe Connect.



- Svi nastupi su mi otkazani. Ne bojim se, ali ljudima savjetujem da češće peru ruke. Nije mi jasno kako se otkazuju koncerti, a ljudi normalno idu u škole i na fakultete - iskren je bio Jure Brkljača (25).

12:27 - Splitsko-dalmatinska županija zabranila događanja koja okupljaju iznad 1.000 ljudi

Splitsko-dalmatinski Županijski stožer civilne zaštite u utorak je radi zaštite od koronavirusa zabranio sva događanja koja okupljaju više od 1.000 osoba, doznaje se od načelnika Stožera dožupana Luke Brčića.

- Za događanja koja okupljaju manje od 1.000 osoba organizatori će morati tražiti odobrenje od našeg Stožera ili od županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, rekao je Brčić Hini.

Dodao je kako je njihova odluka sukladna naputcima Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Županijski stožer pripremio je prostor za karantenu u koji će, kaže, biti smješteni stranci koji dolaze iz koronavirusom zaraženih područja.

- Trenutačno imamo karantenu s 25 soba sa sanitarnim čvorom uz mogućnost širenja do 80 ili 90 doba. Prostor se nalazi u gradu Splitu, vlasništvo je MORH-a i hotelski je smještaj, kazao je Brčić dodavši kako je preporuka da ne imenuje lokaciju.

U tijeku je adaptacija izolacijskog prostora u splitskom KBC-u u bolnici na Križinama, a osiguran je i prostor za eventualnu dekontaminaciju vozila hitne pomoći.

- Uputili smo svim našim školama i vrtićima naputke kako se trebaju ponašati, rekao je Brčić.

Izvijestio je i kako je zaključeno da će bit upućen naputak svim javnim prijevoznicima - autobusima, trajektima i zračnom prometu, da se pojačano pridržavaju dezinfekcijskih higijenskih mjera.

12:15 - Giulianu otkazan koncert u Opatiji, Mate Bulić će se 'pridržavati uputa'

Trebao sam imati svirku u Opatiji za nekih desetak dana, no od organizatora sam dobio službeni dopis da je odgođena 'za neka bolja vremena' - rekao nam je Giuliano (46).

- Imam zakazane koncerte 28. i 29. ožujka u Njemačkoj, no zasad nisu otkazani - kazao je Božo Vrećo (36).

- Držat ću se svih uputa koje dobijem u državama gdje imam dogovorene koncerte - rekao nam je Mate Bulić (63).

- Zbog preporuke Ministarstva zdravstva o neodržavanju događaja koji okupljaju više od 1000 osoba, Zagrebačka filharmonija otkazuje koncert - stoji u priopćenju.

12:14 - Razmatra se otkazivanje Coachella i Stagecoach festivala

U sljedeća 24 sata organizatori Coachelle i Stagecoacha objavit će hoće li zbog epidemije korona virusa otkazati njihovo održavanje za listopad ove godine, piše Billboard.

12:13 - Slovenske kockarnice uz granicu s Italijom privremeno zatvorene

Zbog nove situacije u Italiji, gdje je zbog širenja korona virusa preventivna karantena proširena na područje cijele države, slovenska tvrtka HIT iz Nove Gorice zatvorila je u utorak neke svoje kockarnice uz granicu, u kojima su najčešći gosti Talijani.

Situacija se mijenja iz dana u dan, u Sloveniji i u Italiji, pa tome moramo prilagoditi naše djelovanje. Naši djelatnici u kockarnicama koje idućih dana neće raditi dobit će odluku o čekanju, kazao je u izjavi za javnost direktor HIT-a Tomaž Repinc, te dodao da je to do sada njihova najteža poslovna odluka, ali da je donose kako bi zaštitili zaposlene i posjetitelje.

HIT ima dvadesetak hotela, kockarnica i salona za zabavu na području Nove Gorice i Kranjske Gore, uglavnom namijenjene obližnjim gostima iz Italije koji ostvaruju najveći promet.

Za sada kockarnice u Kranjskoj Gori ostaju otvorene, a od danas su preventivno zatvorene njihove kockarnice u hotelima Perla i Park u Novoj Gorici, Drive-in u Vrtojbi i Aurora u Kobaridu, a tako će ostati najmanje do idućega petka.

11:52 - Otkazan koncert u sjećanje na Anu Rukavinu u Lisinskom

- Zbog preporuke Ministarstva zdravstva o neodržavanju događaja koji okupljaju više od 1000 osoba, Zagrebačka filharmonija otkazuje koncert - stoji u priopćenju organizatora 'Koncerta za život'.

11:50 - Otkazan je koncert zvijezda HRT-ovog showa 'The Voice Hrvatska' i njihovih mentora

Koncert je trebao biti u zagrebačkoj Tvornici kulture, no odgađa se zbog novih mjera zaštite protiv korona virusa.



- Prema preporuci Nacionalnog stožera civilne zaštite, otkazuje se koncert u Tvornici kulture 10. ožujka 2020. Hvala svima na prijavama i velikom interesu. O novom datumu održavanja, obavijestit ćemo vas na vrijeme - stoji u službenom priopćenju showa na društvenim mrežama.



Zbog korona virusa otkazan je i filmski festival ZagrebDox.



- Nažalost, pogoršanje situacije u Europi, posebno u našem najbližem okruženju, kao i današnja odluka i preporuka Stožera, prisiljavaju nas da festival odgodimo - napisali su na Facebooku.

11:48 - Otkazuju se i taekwondo natjecanja

Krovni savez europskog taekwondoa otkazao je sva "ne-ključna" natjecanja u Europi u ožujku, travnju i svibnju. Tako su odgođeni Europsko klupsko prvenstvo i Europsko Para Prvenstvo, koji su trebali biti početkom travnja u Poreču, kao i Europsko prvenstvo u Zagrebu (7. do 10. svibnja).

Europske kvalifikacije za OI prebačene su iz Italije u Moskvu.

11:43 - Liga prvaka: I Barcelona - Napoli igraju bez gledatelja

Španjolski nogometni prvak Barcelona objavio je u utorak kako će se njegova uzvratna utakmica osmine finala Lige prvaka protiv Napolija, koja je na programu u srijedu 18. ožujka na Camp Nou, igrati bez gledatelja zbog opasnosti od širenja koronavirusa.

Španjolsko ministarstvo zdravstva objavilo je kako se utakmice u kojima se očekuje dolazak navijača iz područja označenih kao visokorizična kada je u pitanju koronavirus moraju održavati bez gledatelja.

Dvoboj Barcelona - Napoli treća je utakmica Lige prvaka koja će se igrati bez gledatelja, još ranije je odlučeno kako će pred praznim tribinama večeras igrati Valencia - Atalanta te Paris SG - Borussia Dortmund u srijedu.

Prva utakmica između Napolija i Barcelone u Napulju okončana je rezultatom 1-1.

11:23 - HNS još nije ograničio dolazak na utakmice

HNS ipak nije odlučio ograničiti ili zabraniti pristup navijačima na utakmice HNL-a, što ne znači da do toga doista neće ni doći.

Naime, HNS kaže kako je obvezno poštivanje svih odluka, mjera i preporuka koje je propisao te koje će propistati Stožer civilne zaštite i druge nadležne državne institucije.

- Utakmice HNL-a sigurno se nastavljaju, a na županijskim stožerima civilne zaštite i Zavodu za javno zdravstvo je da odluči hoće li zabraniti dolazak navijačima - rekao nam je Ante Kulušić, dopredsjednik HNS-a.

A Stožer civilne zaštite u ponedjeljak je preporučio odgoditi sve skupove i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi. No o prisustvu gledatelja na utakmicama HNL-a odlučivat će pojedinačni županijski stožeri.

Organizatori, dakle domaći klubovi, dužni su prvo dobiti dozvolu županijskog stožera civilne zaštite i Zavoda za javno zdravstvo.

Više pročitajte ovdje.