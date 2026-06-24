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KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ PLUS+

Ne mogu se milijunske nabave u sportu dogovarati uz ručak

Piše Ivan Pandžić,
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Ne mogu se milijunske nabave u sportu dogovarati uz ručak
Foto: C3625 Heiko Wolfraum/DPA

Zamislite da tako radi javna uprava. To je beskrajan prostor za korupciju. No unatoč svemu tome, Ministarstvo gospodarstva nije nikoga kaznilo, iako će se samo ove godine prema sportu iz državne blagajne sliti 193 milijuna eura

Zamislite da premijer prihvati ponudu neke autokuće: Oni osiguraju besplatno najluksuzniji model automobila za predsjednika Vlade, a zauzvrat im on obeća da će sva ministarstva voziti njihova vozila. Ili da neki (grado)načelnik prihvati ponudu neke putničke agencije po kojoj će imati sedam dana besplatnog smještaja u hotelu, ali sve škole organizirat će izlete preko te agencije i svi zaposlenici na službena putovanja ići će preko njih. Valjda je svima jasno da bi i takav premijer i takav (grado)načelnik brzo završili u Remetincu.

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