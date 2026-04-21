Šteta u Šahovskom savezu čak 190.000 eura! Kaznena prijava protiv velemajstora. Evo zašto!

Hrvatski šahovski savez potresa ogromna afera s malverzacijama i izvlačenjem novca! Ovo je peti sportski savez u kojem će Uskok itekako imati posla. I to nakon skijaškog, judo, odbojkaškog i ronilačkog saveza o čemu smo proteklih dana donijeli nevjerojatne detalje o izvlačenju novca.

Šahovski savez je poseban jer je danas predsjednik Branimir Jukić podnio kaznenu prijavu protiv bivše odgovorne osobe, glavnog tajnika Alojzija Jankovića. Dakle, radi se o instituciji koja je prijavila malverzacije svoje bivše odgovorne osobe. Janković je bio dugogodišnji tajnik saveza i osoba ovlaštena za financije. On je poznati hrvatski velemajstor šaha, a razriješen je s tog mjesta još u veljači prošle godine i to baš zbog sumnji na kršenje zakona i financijskih malverzacija.

U priopćenju koje je poslao Šahovski savez, potvrđuju da su danas podnijeli prijavu protiv Jankovića. Neslužbeno doznajemo da je procijenjeni iznos štete na čak 190.000 eura.

- Hrvatski šahovski savez je nadležnom državnom odvjetništvu podnio kaznenu prijavu protiv bivšeg glavnog tajnika Alojzija Jankovića zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela, uključujući pronevjeru, prijevaru te prijevaru u gospodarskom poslovanju. Kaznena prijava podnesena je temeljem nalaza višemjesečnog unutarnjeg nadzora te dodatno utvrđenih nepravilnosti u financijskom poslovanju Saveza u razdoblju obnašanja dužnosti bivšeg glavnog tajnika.

Alojziju Jankoviću, koji je dužnost glavnog tajnika obnašao od 2016. godine, dana 21. svibnja 2025. uručen je otkaz ugovora o radu zbog teških povreda obveza iz radnog odnosa, sukladno odlukama Izvršnog odbora i Skupštine Hrvatskog šahovskog saveza.

Hrvatski šahovski savez naglašava kako je podnošenje kaznene prijave poduzeto radi zaštite imovine Saveza, osiguravanja zakonitosti poslovanja te očuvanja integriteta i transparentnosti u radu.

Savez će u potpunosti surađivati s nadležnim institucijama te će o svim daljnjim relevantnim okolnostima pravodobno obavještavati javnost - poslali su iz HŠS-a priopćenje koje potpisuje predsjednik Branimir Jukić.

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić je jutros objavio isplate iz Šahovskog saveza hotelu u Lošinju. Natjecanje se održalo 2024. godine, a račun je plaćen tek lani. No, sudionici su sami uplaćivali trošak za smještaj Savezu. Neslužbeno saznajemo da Janković te uplate nije proslijedio hotelu nego je isplatio plaće. A novca za redovne plaće nije bilo jer je Hrvatski olimpijski odbor obustavio redovno financiranje zbog nezakonitosti koje su otkrili. Šahovski savez je morao podmiriti skoro 30.000 eura duga hotelu. To čak navodno nije niti obuhvaćeno kaznenom prijavom jer je ustanovljeno da je novac potrošen nenamjenski - ali za plaće. Među onima kojima su novcima od natjecanja isplaćene zaostale plaće je i sam Janković.

A koja je uloga Tomislava Ćorića? Sadašnji HDZ-ov ministar financija je tada bio u HNB-u, a za predsjednika Šahovskog saveza je izabran krajem 2024. godine i bio je na toj funkciji do ove godine kada je posao ministar. Zbog dugova i lošeg stanja su Ćorić i novi izvršni odbor i smijenili Jankovića u veljači 2025. Neslužbeno, u Savezu nam tvrde da je Ćorić i naložio osnivanje odbora za unutarnju kontrolu na osnovu čijeg rada je i sastavljena kaznena prijava.

Šimunić je danas objavio da su kaznenu prijavu najavili tek kada je on postavio pitanja o isplatama. Iz Saveza nam pak tvrde da je to cijelo vrijeme bilo u planu, ali da su morali prikupiti sve dokumente koji su im čak i bili nedostupni i spremljeni u jednom skladištu kojem je Janković imao ključeve. Također kažu da se radilo i o opsežnoj dokumentaciji koju je trebalo provjeriti prije kaznene prijave.

Ćorić je i kum s članom uprave HEP-a Petrom Sprčićem, a HEP je glavni sponzor šaha. HEP jeste udvostručio sponzorstvo lani na 125.000 eura. I to upravo kako bi pokrili nastale dugove od ranije. I taj detalj pokazuje da je nekada za sponzorstvo važnije imati vezu u javnoj tvrtki nego javljati se na javne pozive. Ćorić, se prema našim saznanjima i pohvalio da je tako pomogao Savezu i u tome ne vidi ništa sporno jer je osigurao da se pokriju dugovi Saveza koji je tada vodio.