'Ne može Sanader sam biti odgovoran, treba sve ispitati'

Predstavnici Amsterdamske koalicije osudili su u petak prijetnje koje je sinoć u sabornici izgovorio zastupnik Živog zida Branimir Bunjac saborskoj straži, a komentirajući presudu Ivi Sanaderu, predsjednici HSS-a i IDS-a Krešo Beljak i Boris Miletić kazali su da Sanader ne može biti sam odgovoran za sve.

Članovi Amsterdamske koalicije nakon predaje kandidacijske liste za izbore za Europski parlament Državnom izbornom povjerenstvu, odgovarali na pitanja novinara o ponašanju zastupnika Bunjca, ali i Sanaderovoj presudi.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš smatra da zastupnici takvim ponašanjem govore o tome što su oni.

"Slike sabora su slike koje idu u Hrvatsku i u Europu", kazala je dodavši da je upravo to ono protiv čega se Amsterdamska bori.

"Mi se borimo protiv populizma, želimo reći da je put kojim želimo ići put razuma i odgovornosti", izjavila je.

Beljak je kazao da očekuje ispriku zastupnika Bunjca službenicima Hrvatskog sabora.

"Nadam se da je to rekao u afektu i da će se ispričati ne samo njima, nego i svim ostalim kolegama i kolegicama, ali i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti. U suprotnom, očekujem sankcije", rekao je Beljak.

Miletić je osudio čin prijetnje, smatrajući da se takva agresivnost ne očekuje od ljudi koji predstavljaju građane.

Beljak: Sanader ide u zatvor, HDZ ide dalje

Beljak je na novinarski upit o Sanaderovoj presudi rekao da ne može biti samo Sanader biti odgovoran, te da je, ako on ide u zatvor, potrebno ispitati cijelu mrežu koja je stajala ispod Sanadera i koja dan danas stoji u HDZ-u.

"Sanader ide u zatvor ali HDZ ide, sukladno njihovom sloganu iz 2007., dalje. HDZ ide dalje, to je taj isti HDZ, to je Jandroković, to je Šuker, to je cijela HDZ-ova elita koja je danas ovdje", izjavio je Beljak.

Dodao je i da HDZ kao politička stranka ima nepravomoćnu presudu te da od državnih institucija u najskorije vrijeme očekuje da odluče o pravomoćnosti te presude.

Miletić je kazao da proces suđenja Sanaderu predugo traje, zbog čega se gubi vjera u pravosudni sustav.

"Nemoguće je da je samo jedan čovjek kriv, već da se radi o čitavoj organizaciji", također je ustvrdio Miletić.

Predsjednica GLAS-a na pitanje o Sanaderu kazala je da o njemu mora govoriti Plenković. "On je njegov nasljednik", izjavila je.

"Plenković, o kojemu ja sve češće govorim kao o Orbanu u svilenim rukavicama, što on jest, institucije ove države koristi za svoje potrebe preslagivanja i svoje pozicije unutar HDZ-a", rekla je Mrak Taritaš.

Amsterdamska predstavila EU listu

Amsterdamska koalicija predala je u petak listu za europarlamentarne izbore, ističući važnost tih izbora na kojima građani mogu birati između dvije Europe - žilet žice i kaosa Brexita ili otvorene i slobodne Europe za koju se oni zalažu.

Liste su predali predsjednici stranaka Amsterdamske koalicije Krešo Beljak (HSS), Anka Mrak - Taritaš (GLAS), Boris Miletić (IDS), Silvano Hrelja (HSU), Darijo Vasilić (PGS), David Bregovac (Laburisti) i Mirando Mrsić (Demokrati) te nositelj liste istarski župan Valter Flego.

Predali smo listu 12 sjajnih kandidata i čast mi je, ponos i obaveza biti prvi na listi Amsterdamske koalicije za koju smo sigurni da će biti pozitivno iznenađenje ovih europarlamentarnih izbora, rekao je Flego

Što više glasova dobije ta koalicija to će, ustvrdio je, biti bolje za sve nas.

Najavio je da će program početi predstavljati od nedjelje u pet hrvatskih gradova do dana Europe.