'Ne možemo Penavinu izjavu tumačiti drugačije nego kao razlog za ozbiljnu zabrinutost'

Grad Vukovar je progašen mjestom posebnog pijeteta i unošenje znamenja, koja su povezana sa pokretom koji je iza sebe ostavio historijsko zlo u obilježavanje toga Grada, je povreda tog pijeteta. Pretvaranje Dana sjećanja na žrtve Vukovara u predmet političke kampanje i nadmetanja, također, je povreda tog pijeteta, komentitrao je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavu vukovarskog gradonačelnika i čelnika Domovinskog pokreta Ivana Penave da onome tko smeta HOS, a koji će ove godine predvoditi Kolonu sjećanja 18. studenog, nije dobrodošao tog dana u Vukovar.

U interesu svih je, dodao je, da komemoracija prođe u dostojanstvenoj atmosferi i da svatko tko želi može tamo doći.

- Ne znamo kako bi ovo tumačili drugačije nego kao razlog za ozbiljnu zabrinutost - naglasio je.

Ove je godine, dodao je, planirao sudjelovati u Koloni sjećanja.

- Ja sam planirao doći ove godine, a nakon ovog sam čuo poruku da ne bih trebao doći. Nisam to zaključio iz Penavine izjave. Ni do sad se nisam rukovodio time što je netko rekao da li negdje trebamo biti ili ne mi iz SDSS-a, dolazili smo i gdje smo čuli da nismo dobrodošli i tamo gdje je bilo najteže doći. Dugo nismo bili u Koloni i mislili smo da je ova godina prilika da budemo i u Koloni, razmišljao sam da ću doći i ostajem kod tog razmišljanja - kazao je.

Komentirao je i presudu Branimiru Glavašu koji je osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991.

- S obzirom na to da se strahovalo da li će uopće biti izrečena optužujuća presuda, možemo reći da je to za žrtve i pravdu dobro. A sve drugo je, nažalost, loše. Na to se čekalo 32 godine, a kad će postati pravomoćna, ne znamo i ne znamo tko će to dočekati niti kakva će pravomoćnost biti. I to nije dobro - poručio je.