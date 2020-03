'Ne možemo spriječiti širenje virusa, trudimo se usporiti ga!'

Najjače zdravstvene snage u Zagrebu dogovaraju detaljne planove kako se suočiti s korona virusom. Ravnatelji KB Sestre milorsdnice, KB Dubrava i Merkura dogovarali su s ministrom Viliom Berošom daljnje korake, no Mario Zovak ravnatelj Vinogradske bolnice jasno je rekao da ne treba gajiti iluziju da će se virusu stati na kraj.

- Epidemiološka situacija se stalno mijenja. Znamo trendove kakvi su bili u Kini i kakvi su sada u Europi, no ova država ima svoje neke specifičnosti obzirom na geografiju, stanje bolnica, broj pregleda, čemu treba prilagodit jednu taktiku. Cilj je naravno osigurati ili pokušati smanjiti broj ljudi koji će se zaraziti virusom premda smo naravno svijesni da to u končnici neće biti moguće bez obzira na sve mjere preventive koje mi poduzimamo. Ideja je pokušati smanjiti kritičnu masu pacijenata i brzinu širenja jer je to situacija koja dovodi do najtežih komplikacija i respiratornih poremećaja. A to su naši operirani pacijenti, pacijenti koji su imunokoprimitirani zbog svojih bolesti i naši najstariji sufrađani – ističe ravnatelj Zovak.

Pojasnio je i u kojoj je fazi KB Dubrava u kojoj su detektirali dvoje zaraženih liječnika.

- KB Dubrava je u sitaciju da ne prima hitne pacijente, no mi smo već prošli tjedan smanili takozvani hladni program naručene pacijente i sve one situacije koje smo mogli odgovtiti smo odgodili. Time smo smanjili prostor i oslobodli dovoljno kapaciteta tako da imamo dooljno ljudi da bez problema možemopreuzeti hitni program – kaže Zovak. Za sada, dodaje, Hrvatska ima dovoljan broj zdravstvenih djelatnika koji se mogu pobrinuti za pacijnete, ali problem nastaje kada liječnici i sestre obole što se vidjelo na primjeru Kine. Tada gube bitku s virusom.

- Imamo za sada dovoljno ljudi i organizirat ćemo se no nadamo se da se neće razboliti osoblje, no već imamo na Rebru primjer gdje se cijeli jedan segment oboljelih od infarkta morao zaustaviti i preusmjeriti u druge ustanove – pojasnio je. Bolnice se pripremaju za sve scenarije i one najteže.

- Ideja je da u Zagrebu imamo veliku ustanovu koja je ekipirana i tehnikom i ljudima i da zbrinjava cjeli spektar zdravstvene zaštite. To je na primjer KB Dubrava. Nemamo iluzija da će stati infekcija samo na tome ni da KB Dubrava može zbrinuti sve pacijente. Svaka naša ustanova se mora pripremat za najgori scenarij – rekao je. A evo što pripremaju za drugiu fazu borbe s koronom: "U drugoj fazi planiramo prostore koji su već tehnički opremljeni s centralnim plinovima gdje se već sada mogu staviti respiratori. Ondje bi bio dio pacjenata koji zahtjevaju intenzivnu potporu i zadnja varijanta da jedan segment unutar KBC-a, koji je u planu, bi bio isključivo za pacijnete za koje bi neposredno ili tijekom operacije saznali da imaju virus." Na kraju se ispričao svim pacijentima kojima su odgođeni zahvati.

- Žao mi je što smo dio zahvata morali odgoditi nadam se da ćemo to brzo realizirati. Na ulazu u Vinogratsku imamo dva punkta na koji ulaze ti koji su naručeni za dijagnostičke procedure. Na svokom od tih punktova je tim koji mora postaviti pitanja i u prvom koraku pokušati zaštiti pacijente od unosa virusa iz vana. Molim za strljenje u tom jutarnjem komešanju. Znam da to nije nikome drago ni simpatično ali sam siguran da će naši građani shavtiti za njjihpvo dobro – zaključuje Zovak.