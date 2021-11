Velik broj zaraženih prokomentirao nam je virusni imunolog Luka Čičin Šain iz Centra za infektološka istraživanja Helmholtz u Njemačkoj.

- Sad više uopće ne možemo pratiti virusno širenje. Kapaciteti testiranja su oko 10-12 tisuća PCR-a dnevno. Na to možemo nadodati oko 10-20 % zbog antigenskih testova u bolničkim uvjetima (kućni testovi ne ulaze u statistike). Preko šest tisuća detektiranih nam govori da imamo jos tisuće novozaraženih koji nisu došli na red za testiranje. Epidemiološke službe su sada u mraku. Daljnje praćenje pandemije ovisi o broju hospitalizacija i umrlih, jer su se brojevi novodijagnosticiranih odvojili od realnog broja novozaraženih. Žalosno je da smo već dva puta bili u ovoj istoj situaciji i da nismo nista naučili, naprotiv - ljudi se još manje pridržavaju mjera sad nego kad su drugi i treći val bili pred vrhuncem, a vlada je nesigurna sto učiniti - kaže Šišin Čain.

Strahovit porast novozaraženih prokomentirao je i prof.dr. Ozren Polašek, člna Vladinog Znanstvenog savjeta i voditelj Katedre za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta u Splitu.

‐ Ovo je jedan od nepovoljnijih scenarija o kojima smo do sada na sreću samo razmišljali, a sada nam se nažalost i dogodio. Stvarni broj zaraženih je sigurno veći, jer nam je postotak pozitivnih testova jako visok, no najveći je problem ograničeni kapacitet zdravstvenog sustava. Jučer je KBC Split najavio zatvaranje aktivnosti koje nisu hitne, a bojim se da slično možemo očekivati i iz drugih bolnica. Sada je sve jasnije da nam treba neki oblik zaustavljanja ili smanjenja širenja, jer više samo apelima i pozivima na cijepljenje ne možemo dalje. Slični izboji se događaju i u drugim zemljama, ali to nam ne smije biti izgovor za izostanak, makar pokušaja, ublažavanja ove situacije - kaže prof Polašek.

Očekuje nas povećani pritisak na bolnice, i sve što uz to ide, na žalost, kaže dr. Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskog epodemiološkog društva. Novocijepljeni, dodaje, ne mogu trenutno ublažiti situaciju jer je potrebno oko dva do tri tjedna da se stvori imunost. Dugoročno, međutim, mogu, zaključuje.