U subotu navečer u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu preminula je, doznajemo, beba stara 23 dana koja je bila Covid pozitivna. Prema neslužbenim informacijama, u bolnici tek ispituju uzrok smrti, odnosno nije potvrđeno da je dojenče preminulo od Covid-19.

- Dana 20. listopada u Klinici je preminulo dijete staro 23 dana. Sve okolnosti smrti se utvrđuju te će nakon potrebne analize kompletne medicinske dokumentacije i eventualnih dodatnih postupaka javnost biti informirana o uzrocima smrti. Upućujemo iskrenu sućut obitelji u ovom teškom trenutku - stoji u kratkom službenom odgovoru Klinike, koji potpisuje ravnateljstvo.

Neslužbene informacije iz bolnice kažu nam da čekaju rezultate obdukcije, koja bi trebala pokazati što je dovelo do, kako navode, iznenadne dojenačke smrti. Prerano je reći je li uzrok bila korona, odnosno Covid-19. Beba od 23 dana preminula je oko 18 sati na Zavodu za infektivne bolesti djece. Kako doznajemo, roditelji su onamo došli tri sata ranije te s bebom čekali oko sat vremena kako bi došli na red. Čekali su u toplom automobilu. Tad je odjednom dijete prestalo disati. Liječnici su bebu počeli reanimirati na parkiralištu.

- Evo i sad se tresem, koliko je to bilo strašno. Majka je viknula da beba ne diše, a doktori su je brzo uzeli iz auta i počeli reanimirati. Borili su se za svaki dah - rekla nam je žena koja je čekala red ispred Zavoda i svjedočila reanimaciji.

Dva sata borbe

Bebu su nakon kratkotrajne reanimacije na parkiralištu uveli u bolnicu, gdje su se liječnici nastavili boriti za njezin život gotovo dva sata. Nažalost, neuspješno. Malenoj bebi nije bilo spasa.

Prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, do 24. listopada bitku s Covid-19 izgubilo je dvoje djece u dobi do 9 godina te još četvero djece i mladih između 10 i 19 godina, kao i šesnaestero mladih u dobi od 20 do 29 godina. Nije preminuo nitko cijepljen barem jednom ili objema dozama mlađi od 40 godina, svi preminuli bili su necijepljeni.

U siječnju je, također na Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, preminuo dječak u dobi od 11 godina, zaražen korona virusom. On je bio najmlađa dotad registrirana zaražena osoba preminula u Hrvatskoj. Smatralo se da je dječak preminuo od multiinflamatornog post-COVID sindroma - rijetke komplikacije zabilježene kod manjeg broja djece zaražene koronom. Sindrom zahvaća krvne žile i više organa, a nerijetko završava najtežim ishodom. Dijete, prema tad poznatim informacijama, nije imalo nikakve druge bolesti.

Dosad je pozitivno na koronu, od početka epidemije, bilo oko 20.000 dječaka i djevojčica u dobi do devet godina, pri čemu malo više dječaka. U dobi od deset do 19 godina pozitivno je bilo oko 50.000 djece i mladih. Djeca su mnogo otpornija na virus zbog jačeg imuniteta, no vrlo je teško predvidjeti kakav će biti ishod ako dođe do zaraze, tj. bolesti koju korona izaziva. Kod velike većine djece, nasreću, završava bez težih simptoma, no slučajevi u bolnicama pokazuju da se i djeca moraju itekako štititi od zaraze, koliko god je to moguće.

Doznajemo i to da je jučer ujutro preminula i jedna od dvije rodilje koje su u proteklih nekoliko dana priključene na ECMO uređaj, "umjetna pluća", također na Infektivnoj klinici. Informaciju su nam službeno potvrdili iz Ministarstva zdravstva.

- Okolnosti smrti također se utvrđuju te će nakon potrebne analize dokumentacije i eventualnih dodatnih postupaka javnost biti informirana o uzrocima smrti - stoji u gotovo pa jednakom odgovoru Klinike.

Sve mlađi pacijenti

O dvjema rodiljama u teškom stanju, oboljelima od Covid-19, pisali smo u zadnjih nekoliko dana. Obje su žene rodile. Jedna se još bori, a druga je jučer izgubila bitku. Stanje joj se bilo pogoršalo u ponedjeljak. Druga rodilja zasad je nepromijenjenog stanja, i dalje na ECMO uređaju. Na Infektivnoj leže i druga dva mlada pacijenta od 23 godine s vrlo teškim upalama pluća, kojima je isto potreban ECMO. Oba su ta pacijenta prije infekcije korona virusom bili zdravi. Nisu cijepljeni, kao ni rodilje. ECMO uređaj zamjenjuje pluća tako što krv opskrbljuje kisikom, pri čemu se pluća pušta da se oporavljaju.

U Splitu imaju dvije trudnice na intenzivnoj skrbi koje se i dalje bore s Covid-19, u KBC-u Rijeka imaju ukupno tri rodilje i jednu trudnicu. Jedna je rodilja, rođena 1988., u teškom stanju, na respiratoru, ali joj se stanje poboljšava, a druga je rodilja na kisiku.

Trudnice su podložnije težem obliku Covid-19 zbog naglog rasta tlaka i/ili šećera u trudnoći, kao i zbog problema s bubrezima.