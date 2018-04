Ne perite aute do srijede: Stiže još kiše s pijeskom iz Sahare

Znam da su vam jako prljavi, ali ne perite aute još najmanje do srijede, poručuje RTL-ova meteorologija Dunja Mazzocco Drvar.

Prljavština na automobilima koju ste zatekli proteklih dana nastala je zbog kiše pomiješane sa pustinjskim pijeskom. A kako nam kažu meteorolozi, u zraku je i pelud koja je dodatno pogoršala situaciju.

U ožujku je "narančasti snijeg" prekrio brojna skijališta u istočnoj Europi, dijelove Bugarske, Rusije, Rumunjske, Moldavije, Ukrajine, Grčke, Turske... Taj neobičan fenomen nastao je miješanjem čestica pijeska i prašine koje su doputovale nošene olujama iz sjeverne Afrike. A proteklih dana čestice pijeska stigle su i do nas. No, to je ništa, kaže Mazzocco Drvar, s obzirom na ono što nam slijedi. Večeras i sutra tijekom dana očekuje nas kiša s još većom količinom pijeska.

Uzrok tome je što posljednjih dana na vrijeme u Hrvatskoj utječe jaka visinska južna i jugozapadna struja. Zbog toga nam sa Sredozemlja pritječe zrak iz sjeverne Afrike koji sa sobom donosi saharski pijesak.

- Zbog jakog jugozapadnog strujanja u Europu dolazi afrički zrak u kojem ima pijeska. Tada je koncentracija pijeska i veća od normalne. Zbog njega i nastaju sve ove pojave. Pojava nije iznimno rijetka, i događa se otprilike jednom, ali ponekad i nekoliko puta u godini - objašnjava Lovro Kalin iz DHMZ-a.

No, da saharski pijesak zahvati cijelu Hrvatsku, ističe Mazzocco Drvar, ipak je nešto rjeđa situacija.

- Najčešće se to događa u južnijim dijelovima Hrvatske koji su i najbliži izvoru iz kojeg dolazi, samoj Africi i južnom Mediteranu. A sad imamo situaciju da je pustinjski pijesak zahvatio čitavu Hrvatsku - ističe Mazzocco Drvar.

Objašnjava i kako pijesak iz Sahare dođe sve do nas.

- Pijesak do nas dođe tako da ciklona pređe preko dijela Afrike, na svom putu preko Mediterana pokupi i nešto vlage pa sve to "iskrca" kod nas sa kišom. Ova putanja ciklone koja dolazi je doista specifična jer je prošla iz dijela sjeverne Afrike i preko Italije stiže kod nas tijekom dana. Ovo prvo što je bilo, bila je samo prethodnica te ciklone. Kiša koja će nam padati, imat će relativno velike količine pijeska. Znači, još jedna 'porcija' pijeska stiže nam danas navečer i sutra kroz dan - kaže meteorologinja dodajući da bi u srijedu ujutro trebala prestati padati kiša, no taj dan nas očekuje suha depozicija.

- U srijedu još može doći do prenošenja peludi i pijeska strujanjem zraka. Do navečer bi to trebalo prestati - kaže.