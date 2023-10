'Ne postoji afera HEP. Puno je veći problem ovo što se tiče kuće, to ćemo pravno vidjeti'

Mogao je nešto reći o tome na nekom sastanku, mogao je doći na neko od Predsjedništava HDZ-a, od ljeta ga ja nisam vidio ni na jednom. Ako ima nešto reći, ima prigodu svaki ponedjeljak. Kao i svi drugi. Možda on nije bio na sastanku kad smo o tome raspravljali na HDZ-u i rekli da je to pitanje za Vladu. Za Barbarića sam rekao da pravno mora riješiti to sve oko gradnje i da se očituje oko toga, a što se tiče druge teme, to je na Vladi, poručio je premijer Andrej Plenković komentirajući HDZ-ovog župana Osječko-baranjske županije Ivana Anušića koji je otvoreno i javno poručio kako Frane Barbarić, čelnik HEP-a, šteti stranci.

Nikakve oporbe unutar HDZ-a, naglašava Plenković, nema.

- HDZ je toliko demokratičan ovih sedam godina koliko ga ja vodim da ne znam tko nije mogao ili smio otvoriti neku temu. Ne vidim da nam je Barbarić uteg, HDZ stoji stabilno. Nisam zvao Anušića, zašto bih ga zvao? Zvao sam ga kad je bio požar u Osijeku - rekao je Plenković.

S druge strane, nitko nikada, naglasio je, nije rekao da odbija platiti jeftinije plin i struju, što je omogućila Vlada. To ponavlja cijelo vrijeme, a kakve to veze ima s aferom "plin za cent" i kako ju to uopće može opravdati, pitali su ga novinari.

- To je najbitnija stvar jer je bitno da HEP bude stabilna i bude u funkciji zaštite građana i gospodarstva. I to je uspjela. Način na koji smo mi to riješili - mnogi drugi u drugim članicama EU bi bili sretni da su imali ovakvo rješenje. Ja brinem o socijalnoj koheziji - kazao je.

OK, to nitko ne spori, ponovili su po tko zna koji put novinari. Ali što je s aferom HEP i hoće li je riješiti, pitali su, također, po tko zna koji put.

- Hoćemo, ali sigurno ne kada to netko drugi kaže - ponovio je i on.

Za razliku od novinara, kaže, njegov je interes uloga HEP-a u rješavanju energetske krize.

- A vi to ne vidite - rekao je.

Na pitanje što bi se dogodilo kad bi u drugim članicama EU na čelu državne tvrtke bio čovjek koji ilegalno gradi, Plenković kaže da ne zna.

- Nemam pojma - kazao je.

Pa ponovio što je sve njegova Vlada napravila.

Na pitanje čeka li da DORH riješi situaciju oko Barbarića, Plenković je kazao ga se ne sluša dobro.

- Ja brinem o ulozi HEP-a u rješavanju energetske krize. To je bit - ponovio je naglasivši kako nema afere HEP.

- Postoje pozitivna odstupanja. Puno je veći problem ovo što se tiče kuće, to ćemo pravno vidjeti. U energetskoj krizi naša Vlada je djelovala tako da su cijene struje i plina ostale iste. Pogledajte druge zemlje. Dajte, molim vas, pogledajte brojeve - poručio je.

Komentirajući odbijenicu sindikata na današnjem sastanku s ministrom rada u pregovorima oko kolektivnog ugovora, podsjetio je kako su rasle plaće za vrijeme cijelog njegovog mandata.

Komentirao je Crobarometar prema kojem HDZ i dalje uvjerljivo vodi.

- Mene čak čudi da po toj anketi tako malo i vodi. Ali to je ista ona anketa koja je predvidjela da će Bernardić pobijediti - zaključio je.