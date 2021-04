Sastanak s veledrogerijama signal je da zajednički nastojanjima i naporima želimo riješiti višedesetljetni problem, kazao je ministar zdravstva Vili Beroš, a iako je ranije najavio mogućnost da se dug prema veledrogerijama rješava povećanjem doprinosa, od sada smiruje građane i poručuje:

- U ovom trenutku ne promišljamo o povećanju doprinosa za zdravstvo, međutim trebamo razmišljati o prihodovnoj i rashodovnoj strani funkcioniranja zdravstvenog sustava - kazao je Beroš napominjući kako dug planiraju platiti u fazama.

Naveo je kako je na sastanku ministar financija Zdravko Marić otvorenom ostavio mogućnost dodatnih sredstava, koje bi osigurali redovito funkcioniranje veledrogerija prema zdravstvenom sustavu, ali i da u okviru budućeg rebalansa proračuna, koji se očekuje zbog financijskih aspekata pandemije, da budu naznačena i dodatna sredstva.

- Ministar Marić je izvijestio veledrogerije o planu koji će zaživjeti kroz koji dan. No, tu govorimo o kratkoročnim rješenjima. Vrijeme je da počnemo i sa dugoročnim rješenjima, ali to je tema za Vladu i promišljanje svih nas u zdravstvenom sustavu da sagledamo daljini pravac kretanja, a on mora biti postizanje financijske stabilnosti - kazao je ministar napominjući kako se razgovara i o reformama.

Kazao je i kako su zbog rješavanja COVID problematike troškovi veliki.

- Ova Vlada će napraviti sve da niti jedan bolesnik ne ostane bez lijeka koji mu je potreban - poručio je Beroš.

Ministar vjeruje da će se iznaći rješenje za naplatu duga veledrogerijama, a na pitanje vjeruje li da za deset dana nećemo opet govoriti o tome da neke bolnice nemaju lijekova, odgovorio je:

- Vjerujem s time da taj rok od deset dana je prekratak. Vjerujem da će se naći i dugotrajnije rješenje do trenutka kada će sve reforme koje su započete ili u planu rezultirati financijskom stabilnosti zdravstvenog sustava. Prioritet ove Vlade je osigurati lijek u trenutku kad mu je on potreban - kazao je Beroš.

Napomenuo je kako su zbog pandemije troškovi zdravstvenog sustava veći za preko 2,5 milijarde kuna, a istovremeno pada izdvajanje doprinosa plaća zaposlenih građana u taj isti sustav.

- Vlada radi nevjerojatne napore kako na gospodarskom i zdravstvenom planu da stabiliziramo opskrbu lijekovima i da stabiliziramo pružanje zdravstvene zaštite. Da se prilagodimo novim okolnosti, a sve to košta. Dubrava je svijetli primjer svega toga. I danas se razgovara o još jednoj jedinici, u bolnici Sestara Milosrdnica. Tu su i prekovremeni sati koji se trebaju isplatiti - rekao je Beroš i dodao da je dostupnost lijekova jako velika.

Ministar zdravstva poručio je i kako po njemu nije opcija kresanje prava ili rezanje liste lijekova već u racionalizaciji troškova. Ponavlja i da je do problema došlo i sa usklađenjem sa EU zakonima kad su prekovremeni sati izazvali probleme.

- To treba svaki ravnatelj odrediti, da se prekovremeni sati određuju samo kad je to stvarno potrebno. Prekovremeni sati nisu način za povećanje plaće - rekao je.

Dugovi prema veledrogerijama se povećavaju upravo zato što zdravstvene ustanove ne mogu uredno poslovati, kazao je ministar te naveo kako 66 posto bolnica novac koji im je namijenjen odnosno 90 posto troši na plaće radnicima.

Na pitanje može li jamčiti da neće doći do nestašice lijekova, Beroš je rekao kako traže od zdravstvenih ustanova da ih informiraju o zalihama. Beroš je kazao je tražio od bolnica informaciju o stanju zaliha.

- Do pred nekoliko tjedana zalihe su bile više nego adekvatne, međutim i sam sam rekao prošli tjedan da su pojedine bolnice počele najavljivati da im nedostaje pojedinih lijekova i na što smo reagirali. I danas je ministar Marić poslao pozitivne naznake rješavanja ove poruke, kako kratkoročne, tako i one dugoročne - rekao je Beroš navodeći kako pod kratkoročnim smatra do ljeta, a dugoročno do kraja godine. Poručio je i kako je Vlada ustrajati na reformama koje su potrebne zdravstvenom sustavu.