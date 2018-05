Ne provocirajte nas: Američki pritisak nije doveo do dijaloga

Sjeverna Koreja je u nedjelju upozorila Sjedinjene Države da je ne provociraju i zanijekala da je na pregovore pristala pod američkim pritiskom, nekoliko tjedana prije bilateralnog summita koji svijet očekuje s nestrpljenjem.

Tvrdnja da je dolazak Pjongjanga za pregovarački stol "znak slabosti ne pogoduje" dijalogu i mogla bi "vratiti stanje na polaznu točku", upozorio je u nedjelju glasnogovornik sjevernokorejskog ministarstva vanjskih poslova.

Optužio je SAD da "namjerno provocira" Pjongjang želeći zaustaviti "ozračje dijaloga".

Američki predsjednik Donald Trump treba se uskoro prvi put sastati sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom, nekoliko tjedana nakon susreta na vrhu na kojemu su sudjelovali potonji i južnokorejski predsjednik Moon Jae-in.

