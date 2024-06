Ne samo da DP glasa protiv HDZ-a, već i Penava ne odbija mogućnost da podrži Milanovića

HDZ i Domovinski pokret navodno su postigli dogovor o tome da će imati zajedničke kandidate za gradonačelnika Vukovara i župana Vukovarsko-srijemske županije na narednim lokalnim izborima.

Što je i logično.

Ivan Penava na europskim izborima u Vukovaru potučen je do nogu od Milorada Pupovca, pa bi mu svaka pomoć njegove bivše stranke bila dobrodošla, čak i spasonosna.

A s druge strane, Andrej Plenković uoči parlamentarnih izbora poručivao je kako bi "njegova baba pokojna mogla biti gradonačelnica Vukovara s lovom koju država svaki dan daje". "Sve što se tamo napravi, oni nisu sami napravili ništa. Ništa. Nula". Pa je stoga normalno i očekivano da HDZ i DP zajednički snagama izađu na izbore u Vukovaru: benzin Vladin, ideje Penavine.

Ali to čak nije ono najbitnije.

"Oni su srušili Kolindu"

Andrej Plenković poslao je važno upozorenje svojim HDZ-ovcima prije izbora, govoreći o Domovinskom pokretu: "Oni su srušili Kolindu, sutra će srušiti nas".

I evo, Ivan Penava ovih dana ostavlja otvorenom mogućnost da DP podrži Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima. Možda će imati zajedničke kandidate u Vukovaru i za župana Vukovarsko-srijemske županije, ali predsjednički kandidat je posebna priča.

"To su vrlo hipotetska pitanja i hipotetski odgovaram da su apsolutno sve opcije na stolu", izjavio je Penava na N1 televiziji, govoreći o mogućnosti da podrži Milanovića za šefa države.

"Sve je na stolu, od podržavanja nekoga do našeg kandidata", kazao je Penava. "Načelno, apsolutno je sve otvoreno dok tijela stranke ne donesu odluku".

Zabranjena ljubav

Nije to nikakvo iznenađenje: zabranjena ljubav Domovinskog pokreta i Zorana Milanovića puni novinske stupce već mjesecima, pa i godinama. On je njihov prirodni lider i autentični zastupnik, neusporedivo više od Andreja Plenkovića ili onoga koga bi Plenković mogao pogurnuti na predsjedničke izbore.

Osim toga, Domovinski pokret jednom je već pomogao Milanoviću da sruši Kolindu Grabar Kitarović s Pantovčaka, a sada mu možda pomogne i da ostane na Pantovčaku.

Kakva bi to onda storija bila: HDZ podržava Penavu u Vukovaru, DP podržava Milanovića na Pantovčaku, i to zajedno sa SDP-om, nesuđenim koalicijskim partnerom. Fali samo da se u to veselo kolo uhvati i HDZ.

Ipak, u cijeloj ovoj zavrzlami neuhvatljiva je politička pozicija Domovinskog pokreta.

Piškit će, kakit će

S jedne strane, želio bi biti neovisna politička stranka, konkurencija HDZ-u, autentični zastupnik antiplenkovićeve političke struje, kao što je to nastojao demonstrirati samostalnim izlaskom na europske izbore.

S druge strane, pak, traži pomoć HDZ-a u zadržavanju vlasti u Vukovaru, kao što je spreman pružiti ruku HDZ-u da zadrži vlast u županiji, malo bi bio vlast, malo oporba, uzeo bi najbolje od vlasti, kao i ono najbolje od oporbe.

Malo diže ruku za HDZ, malo diže ruke od HDZ-a, kao u slučaju imenovanja Milorada Pupovca na čelo saborskog Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine. Gdje je onda SDP digao ruke zajedno s HDZ-om.

I tako nastaje veseli politički trojac.

Svatko sa svakim

SDP voli Milanovića, voli ga i DP. HDZ podržava DP, a DP podržava, ali i ruši HDZ. SDP podržava HDZ-ov izbor u saborskom odboru.

Tako veselo nije bilo još otkako je Božo Petrov 2015. godine stavio tripartitni sporazum pod nos SDP-u i HDZ-u, pa ga je Milanović potpisao, a Karamarko odbio, pa slomio Most.

Tko će koga ovdje slomiti, i kada bi se to moglo dogoditi, ključno je pitanje na koje javnost napeto iščekuje odgovor. Jer kad HDZ-u treba pomoć protiv desničarskog DP-a, onda je SDP spreman dati ruku. Pa Domovinski pokret zaglavi u oporbi, zajedno sa SDP-om, a Milanović svojim širokim zagrljajem interesno obuhvati sve političke opcije, od ljevice do desnice.

Pa čak i Plenković shvati da mu je Milanović najdraži protivnik.

U ovom političkom vrtuljku, kao i onoj epizodi Seinfelda, "svi su pobjednici".

Osim onda kad nisu.