Ne spremajte kišobrane: Još danas moguće nevrijeme, a za vikend će pasti temperature!

Kišni četvrtak zahvatio je gotovo cijelu Hrvatsku, ali DHMZ za petak prognozira ipak nešto povoljnije vrijeme. Naveli su kako je kiša moguća u noći i ujutro, pogotovo u Dalmaciji te na istoku gdje pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženiji.

U ostatku dana očekuje se smanjenje naoblake.

- Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita povremeno s olujnim udarima, te sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu većinom između 15 i 21 °C. Najviša dnevna od 16 do 20, na Jadranu između 21 i 25 °C - naveli su iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Za vikend i početkom idućega tjedna u unutrašnjosti stabilno i barem djelomice sunčano. Jutra će biti svježija, mjestimice s maglom ili niskim oblacima, a dnevna temperatura bit će primjerenija sredini listopada, naveli su prognostičarka HRT-a.

- Na Jadranu pretežno sunčano, na sjeveru povremeno s umjerenom naoblakom. Puhat će slaba do umjerena bura, češće sjeverozapadni vjetar. Temperatura će i ovdje biti malo niža nego proteklih dana, osobito jutarnja.