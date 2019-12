Ne vidi ih, a zna im lice: Svojim crtežima raskrinkao kriminalce

Vjerno sam nacrtao psa kolegi iz policije. Jako mu se to svidjelo pa me nagovorio da crtam fotorobote koji predstavljaju počinitelje kaznenih djela. Nakon toga smo radii na jednom slučaju i počeo sam crtati što je žrtva opisivala. Počinitelja su pronašli.

Priča nam to Ivica Ovničević (52) iz Pule, umjetnik s policijskom karijerom.

Sat do dva mu treba za dobar crtež

Poznat je u Hrvatskoj, ali i šire kao “crtač fotorobota”. Zahvaljujući njegovim crtežima “pali” su mnogi kriminalci i prekršitelji.

- Nakon prvog psa kojeg sam nacrtao za kolegu, u kratko vrijeme imao sam više od 120 narudžbi za crtanje njihovih pasa. Čak sam imao i izložbu tih pasa koje sam crtao po ulici - otkriva nam Ovničević, koji je još kao dječak otkrio ljubav prema crtanju.

- Završio sam primijenjenu umetnost na odsjeku slikarstva u Sarajevu te Policijsku akademiju - rekao je Ivica.

Nakon “oživljavanja” kolegina psa na papiru, uslijedio je pravi policijski istraživački posao.

- Radili smo na jednom slučaju koji je uspješno okončan. Važno je slušati što žrtva ili svjedok događaja kaže. On se prisjeća opisa počinitelja, a ja počnem crtati. Riječ je o tzv. ‘brzom crtežu’, koji se zove tako zato što je važno što prije krenuti u akciju pronalaska počinitelja, kako bi se što prije riješilo to kazneno djelo - pojasnio je Ovničević.

Uskoro izlaže u Londonu

Nije radio samo u Istri, nego su ga za pomoć zvali djelatnici policije u cijeloj državi.

No u njegovu fokusu nisu samo fotoroboti. On s guštom slika i stvara brojna umjetnička djela. Upravo priprema i novu izložbu ulja na platnu, s morskom tematikom, koja bi se uskoro trebala održati u Londonu. Do sada je izlagao u Parizu, New Yorku, Floridi...

Otkrio bugarsku bandu

Nerijetko, po želji klijenata crta i zidove raznih objekata, hotela, restorana i kuća, a naslikao je i Batmanov apartman u Puli, koji turisti i ljubitelji ovog filmskog junaka, upravo zbog vjerno prikazanog crteža, obožavaju posjetiti. Oslikava i poznate junake za dječje sobe, po narudžbi roditelja, a svestrani policijski inspektor 29 godina služi građanima. Ovničević se za nas prisjetio još jednog slučaja.

- Bila je to situacija na rovinjskom području, gdje su došli Bugari. Oni su bili odlično uigrani za krađe skupih vozila, poput Mercedesa, BMW-a... Prekucavali su šasije, registarske pločice, krivotvorili knjižice vozila... Sve je to bilo u njihovu opisu posla. Potom su ta ukradena vozila jeftino preprodavali u inozemstvu. Jedan od tih auta bio je zaustavljen u prometnoj kontroli - priča nam Ovničević.

Dodaje kako su ti Bugari prije toga pokušali ukrasti automobil Talijanima, no vlasnici su ih vidjeli pa su pobjegli.

- Prestrašili su se i odustali, ali je tom jednom Talijanu, kod prijave pokušaja krađe, ostalo u sjećanju da je počinitelj imao dugu kosu. Ja sam crtao taj fotorobot i na kraju se dogodila situacija da je taj ‘dugokosi’, koji je zaustavljen u prometu, zapravo dio bande koja je mjesecima krala vozila. Policajci su to ‘skužili’ upravo po slici fotorobota koju su imali. Slučaj je riješen i svi sretni - priča Ovničević.

'Pustim da priča pa počnem crtati'

Zahvaljujući dobrom opisu počinitelja, ali i Ivičinu crtežu, pronađena je i banda koja je pokušala opljačkati banku u Istri. Skromno kaže kako je on samo jedna karika u lancu te da uz pomoć žrtvi i kolega rješava slučajeve.

Dobio je i mnogo nagrada za otkrivanje počinitelja na temelju opisa pretočenih u crtež.

- Ljudi koji su žrtve ili svjedoci često kod opisa imaju ‘velike oči’, zbog straha, što je normalna reakcija. Odmah primijetim želi li osoba i koliko surađivati te je najprije pustim da govori. Potom počnem crtati. Na kraju uvijek pitam je li osoba zadovoljna i u kojem postotku - zaključio je Ovničević.

