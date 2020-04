'Ne vidim čemu šušur, rečeno je da će HZJZ izdati sve upute'

Sagledat ćemo sve sugestije struke i u idućim tjednima pripremiti zakonski okvir. Sastanak je bio koristan i očekujem daljnju dobru suradnju resora, Grada i stručnjaka, poručio je u petak premijer Andrej Plenković nakon sastanka s predstavnicima Grada Zagreba te arhitektonske i građevinske struke. Mjesec dana nakon razornog potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu razgovarali su o sanaciji posljedica, a kako je ministar graditeljstva Predrag Štromar nedavno naveo, trošak obnove koštat će oko 42 milijarde kuna.

Premijer je dodao kako će zakon proći javnu raspravu.

- Nastojat ćemo da njegovo usvajanje bude brzo, ali se mora napraviti kvalitetan zakonski okvir. Zakon će regulirati dio koji se odnosi na ulogu Grada Zagreba i države - istaknuo je dodavši kako s obzirom na kompleksnost cijele situacije ne može reći točan datum izlaska zakona.

Komentirao je i relaksaciju i popuštanje mjera u cilju reaktivacije gospodarstva te naglasio kako će za svaku od tri faze - 27. travnja, 4. svibnja, 11. svibnja - HZJZ dati detaljne upute i preporuke za rad u svakoj djelatnosti. Danas će dati jasne upute za djelatnosti koje se otvaraju 27. travnja.

- Ne vidim čemu u par sati takav šušur ako smo rekli da ono što je jučer na Vladi usvojeno da će danas biti sve upute - rekao je.

Na pitanje zašto se ne ukinu propusnice za kretanje ako se razlozi za dobivanje od 11. svibnja uvelike popuštaju i da li je to kako bi država mogla pratiti građane, Plenković je istaknuo kako državu ne zanima gdje je tko od građana.

- Nego nas zanima da imamo što manje širenje zaraze, što manji broj umrlih i da čuvamo zdravlje građana. Ukoliko se procjeni da imamo negativne efekte veće mobilnosti ljudi, moramo imati mehanizme da stvar pokrenemo ponovno kako ne bi došlo do smrtnih posljedica, to je jedina logika. Od 11. svibnja proširujemo opseg razloga za izdavanje propusnice i onda ćemo razmotriti kakvo je stanje. Vidjet ćemo tada što će biti, ne želim gatati, to nije u opisu mog posla - rekao je.

Na pitanje kada bi se trebali održati izbori, na jesen ili ipak prije kako se sve glasnije spominje, premijer nije bio rječit. Poručio je samo da je sada temeljna zadaća Vlade zdravlje građana i gospodarski oporavak.