Predsjednik udruge Glas Poduzetnika Hrvoje Bujas pozitivan je na korona virus na antigenskom testu, no još čeka rezultate PCR testa, otkrio je za N1.

Dotakao se i prosvjeda poduzetnika, za koji je prijavljeno 25 tisuća ljudi:

- Da je naša Vlada od početka pozivala na osobnu odgovorna, sada bi imali drugačiju priču. No, u naše Vlade nikad nije bilo niti plana niti kvalitetnog razgovora s građanima. Tretira nas se kao malu djecu, nešto nam se zatvara pa nas se pecka. A ono što smo vidjeli jučer, kad je Klariću u teretanu uletjela furija od policije i kao najveći kriminalac je odvučen u postaju je doista žalosno. Nadam se da ne živim u takvoj Hrvatskoj nego u jednoj demokratskoj Hrvatskoj. Ova represija nije dobra i mora stati - rekao je Bujas pa rekao što traže od Vlade:

- Tražimo jasne reforme, jasno je da se mora napraviti restart društva. Jasno je da se može smanjiti PDV na turizam i ugostiteljstvo, a ugostiteljima je napravljena dodatna nepravda. Ljudi su dizali kredite da bi ulagali u objekte jer je tada PDV bio 13 posto da bi se u praktički u roku godinu dana PDV vratio na 25 posto. Ljudi su ostali s istim kreditima, još je došla korona, a okreće se stalno glava.

'Ćorić je najgori ministar u povijesti Hrvatske'

Dotakao se i prozivki premijera kao i Ćorića, koji je rekao da ne vjeruje nijednom podatku koji iznesu on ili Dražen Oreščanin:

- Optuživati UGP da je u nekoj koaliciji s bilo kojom strankom je sramota. Gospodinu premijeru, UGP su sve stranke i UGP nije nijedna stranka. Članovi UGP-a su od HDZ-a do Možemo! Ja ne vjerujem Ćoriću kad kaže da je more plavo. To je najgori i najbahatiji ministar u povijesti Hrvatske - dogovorio je Bujas pa se dotakao uhićenja vlasnika teretane:

- Definitivno je smiješno da je policija došla. Trebao je doći neki inspektor i napisati neku kaznu. Ovaj cijeli spektakl s policijom i vođenje čovjeka u pritvor je dno dna. Vjerujem da naši policajci nisu ljudi koji će biti represivni prema hrvatskim poduzetnicima koji ne mogu preživjeti sljedeće mjesece, koji žele raditi.

Dotakao se moguće kazne od tri godine zatvora:

- To ne da su rigorozne i drakonske kazne, to su kazne na nivou nekakvog ubojice. Takve kazne jesu bile razlog zašto su se ljudi prepali.

Bujas je naveo i koje mjere UGP traži od Vlade.

- Tražimo dvije stvari: da se prestanu diskriminirati jedni u odnosu na druge i da se krene s postepenim otvaranjem s obzirom na epidemiološku situaciju. Ako ćemo biti zatvoreni, neka stave na stol konkretna obeštećenja pa onda možemo pričati o tom planu. Takav plan nikad nismo vidjeli, tražimo ga od prvog dana - rekao je Bujas i dodao:

- Tražimo da se pokriju fiksni troškovi svima onima koji imaju pad 60 posto i više. Dakle, ne samo onima koji su zatvoreni nego koji su iz istog razloga u problemima,a to su potezi Vlade i pandemija. Vlada nije kriva za pandemiju,a li je odgovorna za menadžiranje iste. Tražimo da se ubrza proces covid kredita s 0,25 posto povoljnom kamatnom stopom.

'Ići ćemo preko 200 tisuća nezaposlenih'

Dotakao se posljedica karantene:

- Približavamo se brojci od 140 000 nezaposlenih ljudi, to će ići preko 200 000. Imate 100 000 ljudi na minimalcu, situacija je neizvjesna, konfuzna, ne postoji nikakav plan. UGP od prvog dana pruža ruke Vladi, razgovarali smo sa svima. Svaki sastanak je imao konkretne prijedloge. Poslušajte poduzetnike, nemojte ratovati s njima.

Dotakao se i parafiksalnih nameta:

- Osobno ih imam oko 15-ak, to je oko 30 000 kuna u jednoj tvrtki, u drugoj nešto manje. Dakle,s ve skupa oko 40 000 kuna godišnje. Smatram da članarine, vezane uz turističke zajednice, HOK i ostale trebaju biti na dobrovoljnoj bazi. Onaj tko želi biti član će plaćati. Tim činim bi komore dobile svoju pravu funkciju, one bi se optimizirale i siguran sam da bi odabir čovjeka koji bi vodio takve komore pao na najboljeg i najidealnijeg kandidata.

Podsjeća da se i u nekim drugim državama plaćaju obvezne članarine, ali čelni ljudi su drugačiji.

- U Italiji je jedan od predsjednika te komore donedavno bio CEO Ferrarija, jedna institucija, kada dođe u Vladu, praktički se vlada trese. Kod nas kad dođe Burilović u Vladu, mislim da je to više sprdačina - kazao je Bujas.

No, podsjetio je i da je u nekim zemljama članstvo u komorama na dobrovoljnoj bazi pa ističe da bi trebalo pratiti primjere dobre prakse.

'Peović i Plenković? To me ne iznenađuje'

Katarina Peović iz Radničke fronte poručila je da iznos koji se plaća za članstvo u HGK, 42 kune, nije veliko opterećenje.

- I Katarina Peović i Andrej Plenković su iz javnog sektora, ljudi koji dana nisu radili u privatnom sektoru. Oni ne znaju što znači plaćati ne jedan parafiskalni namet, to je santa leda, za male tvrtke to ide i na stotine tisuća kuna. Ta santa leda koju netko u životu nikad nije platio jer nije bio na tržištu naravno da je njima nepojmljivo. Kada vidim da je Peović u koaliciji zapravo s HDZ-om, izgleda da sam svašta vidio, ali me ni to ne iznenađuje.

Dotakao se i ogromne plaće čelnika HGK:

- Moj komentar je da za nekog tko nema nikakav efekt, tko ne može reći da je išta u životu ozbiljno napravio, ja bih se sramio, dao bih ostavku i otišao bih se baviti OPG-om negdje u Slavoniji.

Osvrnuo se i na četverostruko ubojstvo u Šibeniku tijekom vikenda.

- Ako pravosuđe ne profunkcionira, nemojmo se iznenaditi ako se nastave takve zle stvari - kazao je Bujas za N1.