Taj čovjek je odveden u zatvor bez ikakve podloge zato što su Božinović i Capak bez ikakvih dokaza odlučili zatvoriti teretane. Ostali danas nisu otvarali iz straha od represivnog aparata, a on je očito bio opravdan, rekao je čelnik udruge Glas poduzetnika u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

- Tek 0,5 posto slučajeva se može povezati s teretanama, a tek dva posto s ugostiteljskim objektima - rekao je Oreščanin.

- Ne vjerujem niti jednom jedinom podatku koji će izvući bilo Bujas, bilo Oreščanin - rekao je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.

- Niti jedan niti drugi ne snose odgovornost za ono što rade, nisu ugostitelji, ali pozivaju ostale na bunt. Oni koji nisu slušali zakon trebaju snositi sankcije, naše brojke su puno bolje nego prije mjesec ili dva mjeseca. Gospodine Oreščanin, možete se smijati koliko god hoćete - rekao je Ćorić te Oreščaninu rekao da je on zapravo političar:

- Krijete se iza ljudi, huškate ljude. Dovodite Hrvatsku u situaciju da se narod pita mora li biti odgovaran - rekao je Ćorić, a Oreščanin mu je rekao kako on ne bi bio ministar da ga tu nije politika postavila te kako je stvar egzistencije.

- Vratio bih se na početak pandemije, tad su svi rekli da je Vlada na vrijeme učinila prave poteze. Mislim da nam je to tada dalo predah za solidnu turističku sezonu. U ovom drugom valu treba naglasiti da svi mi koji smo tražili mjere od Vlade, nijednom nam Vlada nije rekla da ih neće nastaviti. Naši ugostitelji kojima je stvarno teško, kao i promet, i kreativne industrije, kod nas su ipak radili do kraja 11. mjeseca, a negdje drugdje su zatvarali u devetom mjesecu. Htjeli mi priznati ili ne, naše zatvaranje je najliberalnije uz Estoniju u ovom dijelu Europe. Uz ove Vladine mjere mislim da je to nešto optimalno za ovo vrijeme. Nisu ovo mjere poput Njemačke, ali nemojmo se uspoređivati s Njemačkom - rekao je predsjednik HGK Luka Burilović koji je zdušno branio poteze Vlade što nije ni čudno budući da je Vlada u Saboru branila obvezno financiranje njegove komore tek nekoliko dana ranije.

- Poduzetnicima su jedine prave mjere da mogu slobodno raditi, sve ostalo je protiv prirode poduzetništva. To izostaje zbog objektivnih razloga, prve mjere su bile pravovremene i dobre, kasnije su dopunjavane, uvijek se u razgovorima o mjerama prvo počne pričati o tome što naša država može. Nakon toga se razgovara što i kome dijeliti, istina je da mjere nisu bile obuhvatile sve što su trebale, širile su se, ali očito se nisu proširile na sve u dovoljnoj mjeri. Ključni problem mi je sljedeći: ovaj otpor je pokazatelj da smo mentalno zdravi, nije u prirodi ljudi da budu suspregnuti, ali je na nama zahtjev da se racionalno dogovorimo i očuvamo zdravlje nacije kako bismo bili zdravi kad se otvori prilika. Ako Stožer proglasi neke mjere, ovo se zatvara, a iza toga ne slijedi objašnjenje, izgleda kao da se radi samo o tvrdoglavom stavu. Imamo dovoljno epidemiologa koji bi mogli reći zašto su kafić i teretane izvor zaraze ili nisu, te mjere se ne obrazlažu - rekao je čelnik HUP-a Damir Zorić.

- Ja ne pitam liječnika kako je došao do dijagnoze, ja očekujem terapiju, a Vlada je terapiju dala. I ona nju poštuje. Nikad nije dovoljno, ljude je uvijek najbolje pustiti da rade, no ako je zdravlje ugroženo, a procjena Stožera je da je bolje paziti, ja im vjerujem. Hoćemo li tjerati na silu da se nešto otvori? To je sad pitanje... - rekao je čelnik HOK-a Dragutin Ranogajec.

- Postoji zdravstveni element, a ako je segment društva koji je pogođen i nosi zdravstveni rizik, onda država to mora iskompenzirati. Teret stabilnosti ne može biti na jednom segmentu ekonomije - rekao je Mladen Vedriš, profesor na Katedri za ekonomsku politiku Pravnog fakulteta u Zagrebu.

- Samo ugostitelji govore da će umrijeti od gladi. Sori, znam da je teško. I ja radije zarađujem 15 tisuća kuna nego uzimam četiri milostinje - rekao je Ranogajec.

- Cijela Europa je u lockdownu. Mi smo paradoksalna država. Takvi koji propagiraju novu vjeru u kontekstu epidemiologije u Hrvatskoj i Europe neka iskomentiraju zašto sve europske države idu u još stroži lockdown. To je pitanje za vas i Bujasa koji pozivate na bunt - rekao je Ćorić.

- Optimist sam s obzirom na rezultate koje imamo ovih dana. U svim prijedlozima koje je HGK komunicirala s Vladom oko otvaranja i zatvaranja, dobili smo do znanja da će mjere trajati koliko god to bude potrebno. Ono što hoću reći, puno sredstava koje treamo povući iz EU je za jačanje otpornosti ekonomije. Ako želimo kvalitetno krenuti s turističkom sezonom oko Uskrsa, ovo zatvaranje je dobar zalog za sezonu - rekao je Burilović.

- Najgori scenarij je da sad relaksiramo mjere, a da nam pred Uskrs brojke buknu i da opet moramo u lockdown - rekao je Ćorić.

Voditelj emisije upitao je Burilovića za njegovu plaću, a iako se Hrvatska gospodarska komora financira iz ruku privatnih tvrtki po zakonu koji ih na to obvezuje, on ne smatra kako je HGK državna:

- Inzistirao sam danas da se objavi moja plaća. HGK nije državna tvrtka, ja nisam javni dužnosnik, ali sam rekao da želim biti transparentan. Kao čovjek koji se 30 godina bavim poduzetništvom, naravno da imam i neke druge prihode koje sam u ovih 30 godina stvarao i da s obzirom na ove okolnosti to možda nekome izgleda jako puno, to mogu razumijeti. Imam još nešto u privatnim biznisima, ali mislim da nije umjesno o tome govoriti - rekao je Burilović.

Ranogajec je na kraju HRT-ove emisije poručio Oreščaninu da su komore i UGP na istoj strani.

Ćorić je rekao kako Vlada snosi odgovornost za ekonomsku situaciju i kako će postupati odgovorno.