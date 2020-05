I Cetinski vjeruje u zavjere: 'Ti nisi stručnjak, drži se pjevanja'

Pjevač Tony Cetinski (56) javio se u srijedu na društvenim mrežama svima onima koji ga prate, ali tema nije bila njegova glazba. Cetinski je odlučio s njima podijeliti svoj stav o cijepljenju, povezao sve s čipiranjem i upleo se u mrežu aktualnih teorija zavjera.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Strah me vidjeti taj trenutak kada će krenuti represija i kada će krenuti nasilno cijepiti one koji se ne žele cijepiti. To me jako zanima i plaši. Tko će mene natjerati da se ja cijepim ako neću? Tko hoće, neka se cijepi, ja nemam ništa protiv. Možete me ušutkati na neko vrijeme, ali cijepiti me nećete sigurno. Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte ili nas uspavajte pa nas silom cijepite. Je li moguće da je sve ovo da bi nas se dovelo pod kontrolu, da bi nas se čipiralo, cijepilo? - zapitao se glazbenik, ali i jasno pokazao koje je njegovo mišljenje.

Podijelio je svoju publiku ovim stavovima, a u komentarima ga zbog izloženog mišljenja uspoređuju s Ivanom Pernarom, saborskim zastupnikom čije su teze o C vitaminu i gripi dobro poznate. Slične stavove nedavno su iznijeli i srpski proslavljeni tenisač Novak Đoković, kao i naš nogometni reprezentativac Dejan Lovren, koji je na Instagramu pisao Billu Gatesu, što je u britanskim medijima posljedično postalo jedna od glavnih tema dana.

Foto: Facebook

- Javna ste ličnost. Bavite se pjevanjem. Ljudima vaš glas znači mnogo, ne razumijem zašto javno iznosite vaše mišljenje koje nažalost nije zasnovano na znanju nego 'rekla/kazala'. Nemate medicinsko znanje kao što nemate znanje automehaničara. Pričajte o onome u čemu ste potkovani - zamolila ga je jedna od pratiteljica, a neki nisu imali toliko razumijevanja pa su ga odmah upozorili da širi fake news i neistine.