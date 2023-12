Ne zaboravite, djeca su naša slika u ogledalu. Rade i misle točno ono što vide oko sebe

Što nam se to dešava? Nastavnik u zatvoru, udareni učenici, nasilni mladi ljudi, nasilni odrasli, govor mržnje posvuda - od društvenih mreža do osobnih obračuna. Najobičniji prostakluk u Saboru. I onda - potpuno relativiziranje te kulture nasilja. Tepanje nasilnicima iz Grčke da su "naši dečki" nije prihvatljivo. Nije bila prihvatljiva ni reakcija nastavnika koji je šakom uzvratio malom bezobrazniku. No nije bilo prihvatljivo ni da se napadnutog čovjeka trpa u pritvor. Posebno nije prihvatljivo da ga ministar znanosti i obrazovanja optužuje da je bio alkoholiziran na radnome mjestu, bez potvrde.