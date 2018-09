'Ne zanima me Pantovčak, za mene nisu protokolarne uloge'

Motiva ima, a u što će se pretvoriti, pokazat će vrijeme. Moj motiv za ulazak u politiku nije povezan s Glavaševićem, niti ima veze s njegovim izlaskom iz SDP-a. Ako dođe do poklapanja, u jednom trenu možda i dođe do nekog okupljanja, kazala je bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković tijekom gostovanja na N1 televiziji.

O osnivanju stranke kaže da je zadnji korak kad se okupe oko ideje.

- Želim okupiti ljude koji su stručni u svojim područjima i reći zajedno ćemo tražiti najbolje ideje i rješenja kako vidimo Hrvatsku 2025. godine i 10 godina nakon toga i da ponudimo građanima konkretan program i plan, a ne izlaziti s nekakvim površnim parolama - kazala je. Dodala je da je uspostavila kontakt i s Mislavom Kolakušićem kao i s Glavaševićem, ali je još prerano govoriti o suradnji.

Prokomentirala je i situaciju s Uljanikom.

- Čulo se jako puno oprečnih stavova o brodogradnji. Meni se čini da je način na koji je do sada potpomagala brodogradnju neodrživ. Treba imati jasnu strategiju i široku sliku što se time dobiva. Čini mi se da to nije tako. Radnici Uljanika nisu prvi koji su ostali bez nekoliko plaća, no nije svima država iz nekog fonda isplatila pripadajuća sredstva. Ako je Vlada mogla u slučaju lex Agrokora oformiti nelegitimnu skupinu, prema odredbama Zakona o Vladi mogla ni legitimno pozvati različite stručnjake i oformiti radnu skupinu koj bi mogla reći što je najbolje za Uljanik - rekla je.

Za HDZ kaže da su 'svaki put kad su bili na vlasti imali smo ozbiljne probleme s dugotrajnim posljedicama'.

'Plenković laganjem pokazuje prezir prema vladavini prava i institucija'

- HDZ-u zamjeram što unutar sebe nema dovoljno hrabrosti za sagledavanje ljudi kojima su okruženi - kaže Orešković koju je Plenković razočarao.

- Očekivala sam modernog proeuropskog političara, koji je stasao u briselskim hodnicima, tamo su neki elementarni pojmovi o tome što znači pojam vlasti morali ili trebali biti poznati. I tu se možemo vratiti na moje motive ulaska u politiku - ja sigurno nisam prva osoba koja nije dobila drugi mandat, ima niz primjera, ljudi se s time pomire i povuku. No jedno je kad imate korupciju u smislu da je netko nešto primio ispod stola za donošenje neke odluke, a potpuno drugačije kad u svom uredu kabinetu okupljate ljude i osmišljavate zakonodavna rješenja, dajete povlaštene informacije od kojih će neki imati koristi i potom mjesecima gledate u oči javnosti i govorite neistine, pa Saboru, Povjerenstvu ... to je prezir prema vladavini prava i institucijama - rekla je.

Pantovčak je ne zanima, za Banske dvore nije spremna

Orešković je istaknula i kako je Pantovčak ne zanima.

- Jer mi se čini da Pantovčak ne može biti pokretač promjena, koje su nam nužne odmah. Daleko od toga da uloga predsjednika države nije bitna i ako pričamo o promjenama i vratimo se unatrag, dolazak predsjednice itekako ima veze s tim. Ona je prva koja je balansirala na samom rubu svojih ustavnih ovlasti, na neki je način potaknula dijalog netrpeljivosti popuštanjem prema fašističkim simbolima, izrazito destruktivnim djelovanjem prema institucijama, oko smjene šefa tajne službe i prema Povjerenstvu. Mislim da meni protokolarna uloga ne stoji, a makar ne zasjela u neku fotelju, da budem onaj koji će kritizirati argumentima i mislim da sam tu više korisna ako me društvo treba - objasnila je. Što se tiče premijerske pozicije, za nju još nije spremna.