'Ne želim nikoga prepadati, ali 10 dana po 1000 novozaraženih zdravstveni sustav ne bi podnio'

Pulmolog iz KPB-a Jordanovac, dr. Saša Srića, koji se i sam oporavlja od Covida-19, kazao je za N1 da ne želi nikoga prepadati, ali da trebamo biti realni da su ovo brojke nad kojima se definitivno trebamo zabrinuti

<p>Pulmolog <strong>Saša Srića</strong> je rekao da društvo u Hrvatskoj u ovoj situaciji apsolutno mora podržati Stožer:</p><p> - Čak mislim da je u nekim situacijama Stožer preblag, mislim da naš narod nažalost taj kojemu će se morati uvesti i kazne, jer više nije vrijeme za preporuke, nego za striktne odluke - rekao je Srća za<a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a564458/Dr.-Srica-10-dana-po-1000-novozarazenih-nas-zdravstveni-sustav-ne-bi-podnio.html?fbclid=IwAR2nk9SaWgirXqbBAn8Ynaa59Rx5ecWt8MshboBCzDXbBIKflKeecizcLHY" target="_blank"><strong> N1.</strong></a></p><p>Situacija je, smatra Srića, definitivno zabrinjavajuća.</p><p>- Brojke su sve više i više, one su u ovom trenutku alarmantne i sve izgleda kao da ide prema eksponencijalnom rastu. Virus je ušao i u sustav, čega se navjiše pribojavamo. Od ulaska u domove za starije do ulaska mneđu liječnike, medicinske sestre i svoj osoblje koje je već sada nažalost na rubu. Problem će biti ljudstvo, kadrovi, hoće li izdržati i koliko će izdržati teret koji je pred nama - objasnio je i potom rekao koja bi bila granica izdržljivosti zdravstvenog sustava.</p><h2>' Prema statistikama 13 do 15 posto zaraženih završava na bolničkom liječenju'</h2><p> - Već ovaj broj možemo nazvati graničnim. Uzmemo li da će se ovaj broj povećavati, što je nažalost činjenično stanje, dođemo li do brojke od 1000 zaraženih dnevno, a računajmo da ta brojka potraje, da se trend spuštanja ne desi kroz narednih 10 dana, računajmo 10 dana po 1000 oboljelih, to bi značilo 10.000 oboljelih. Prema statistikama, 13 do 15 posto zaraženih pacijenata završava na bolničkom liječenju. Računajmo da bi ta brojka bila 1500, računajmo da prema nekim svjetskim i europskim standardima dio pacijenata završava u jedinicama intenzivnog liječenja, recimo trećina, to bi bilo oko 500, što definitivno naš zdravstveni sustav teško, odnosno nikako ne bi mogao podnijeti. Ovo je brojka s kojom moramo biti realni, ovo nije nikakvo zastrašivanje, ovo je brojka nad kojom se definitivno moramo zabrinuti - naglasio je Srića.</p><h2>'Nisu svi pacijenti na intezivnoj na respiratoru'</h2><p>Potom je rekao koliko u Hrvatskoj ima smještajnih kapaciteta za najteže oboljele:</p><p>- U Hrvatskoj imamo 650 intenzivnih kreveta, što je puno manja brojka od 850 plus još 250, odnosno preko 1000 respiratora. Uvijek se pitamo o broju respiratora, ali kada vidimo diskrepanciju između broja kreveta i broja respiratora, onda je to nešto što definitivno brine. Uzmimo i to da dvije medicinske sestre se brinu o jednom pacijentu na respiratoru- kazao je te dodao da nisu svi pacijenti u intenzivnoj na respiratoru.</p><p>- Neki od njih su na oksigenoj terapiji, a neki od njih kod kojih prijeti odlazak na respirator, isto tako ubrajamo u pacijente koji su na intenzivnom liječenju - istaknuo je.</p><p> </p>