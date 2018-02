'Ne želimo muškarce': Finski otok na koji smiju samo žene

Ako ste žena kojoj, na neko vrijeme, treba predah od muškaraca, otok SuperShe (Super ona) za vas bi mogao biti idealno rješenje. Nalazi se u Finskoj, a pristup muškarcima na njega je zabranjen.

Iza cijele priče stoji Kristina Roth koja obećava da će novi resort biti opuštajuća oaza za žene. Na ideju je došla nakon što je tijekom odmora u Kaliforniji primijetila učinak koji muškarci izazivaju na žene dok su na odmoru:

- Kad je neki zgodni dečko u blizini, žena će staviti ruž na usne. Na našem otoku neće biti takvog uznemiravanja. Osnovni moto je fokusiranje na samu sebe, a ne na hormone, kaže Roth koja opovrgava da je mrziteljica muškaraca.

Our #giveaway winners have landed in #Hawaii for our #retreat! Follow us as they explore #Oahu, learn to #surf, and work on their #dreams. pic.twitter.com/mPDX0ESCqd