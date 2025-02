‘Ne želimo politiku u našoj bolnici. Dosta nam je nepravde’

Radno mjesto prema stručnosti, ne po stranačkoj iskaznici, Dosta je politike u zdravstvu, Stop zastrašivanju i teroru, Dvoje novih kirurga operira u našoj bolnici – Plenki i Hrstić, dosta je tiranije HDZ-a, dio je poruka s transparenata koji se mogao vidjeti među više od 500 građana, koji su se okupili jučer na Trgu Republike u Čakovcu, kako bi dali podršku medicinskim djelatnicima Županijske bolnice Čakovec. Pridružilo im se i nekoliko kirurga koji su dali otkaze, koji su upozorili da je čakovečka kirurgija suočena s neviđenom krizom. Ravnatelj bolnice Nikola Hren (HDZ) poručuje kako se situacija u bolnici polako stabilizira te navodi da se dvoje kirurga vratilo na posao, da je s ostalima obavio konstruktivne i otvorene razgovore te da očekuje njihove odluke početkom sljedećeg tjedna.

- Situacija s našim kirurzima popravlja se iz dana u dan te da se kirurška služba pomalo ekipira, smatram da ovaj prosvjed možda i nema neku svrhu - rekao je ravnatelj bolnice.

Podsjetimo, kriza u bolnici izazvana je nedavnim kadrovskim promjenama zbog kojih je otkaze dalo desetero kirurga. Nakon pregovora s ravnateljem bolnice, troje kirurga ostalo je pri odluci o odlasku, dvojica su se predomislila i vraćaju se na posao, a petero liječnika i dalje razmišlja o budućnosti.

- Stojimo ovdje zajedno, jer nam je dosta. Dosta nam je nepravde, bahatosti i sustava u kojem politika kroji sudbine pacijenata i liječnika umjesto da zdravstvo služi svima nama - poručio je Nikola Varga, organizator prosvjeda.

Županijska bolnica nije privatna tvrtka i nećemo dozvoliti da se koristi za političke igre i uhljebljivanje nesposobnih kadrova, kazao je.

- Ovo nije borba protiv doktora ni protiv bolnice. Ovo je borba protiv onih koji uništavaju zdravstveni sustav koji donose odluke bez da pitaju nas građane koji sve to financiramo. Država nema svoje novce, ni Županija, to su novci poreznih obveznika. Vrijeme je da oni koji odlučuju, shvate da su oni ovdje radi nas, a ne mi radi njih - poručio je Varga navodeći kako zdravstvo mora služiti građanima, a ne političkim interesima. Okupljenima su se obratili i sami kirurzi.

- Mi ćemo definitivno dati otkaze, jedni su dali, drugi će dati, a to zapravo postaju njihovi problemi zato što to više neće biti isti nivo pružanja zdravstvene zaštite na kirurškom odjelu i to na Odjelu abdominalne kirurgije. Za nas su pregovori završili. Naš uvjet za povratak na posao sada je da cijela garnitura podnese ostavke. Jedino onda ćemo se vratiti - poručio je sa skupa doktor Zvonimir Magaš.

Ne osuđuje kolege koji su se vratili na posao, jer je riječ o slobodi izbora. No osvrnu se na tvrdnje iz bolnice da mogu zvati kirurge iz drugih dijelova Hrvatske.

- Zvat će i iz Slovenije, ali to je samo fasada, to ne znači ništa. Oni rješavaju samo jedan od četiri ili pet segmenata, a to je dežurstvo. Sve bazalno i dalje ne funkcionira - poručio je Magaš.

Doktor Mario Horvat, jedini specijalizant abdominalne kirurgije bolnici koji je sada na edukaciji u Zagrebu, naveo je kako se novi ravnatelj bolnice, inače pravnik po struci koji je u sustavu tek dva i pol mjeseca, od početaka mandata ponaša isključivo kao političar. Napominje kako mu nedostaje komunikacijskih vještina, ali i znanja za upravljanje bolnicom.

- U Županijsku bolnicu Čakovec se ne vraćam, ni pod kojim uvjetima, dokle god je Nikola Hren ravnatelj. Ionako sam za njega samo broj i to nebitan - kazao je doktor Horvat na što su okupljeni građani počeli skandirati: "Ostavka!"

Doktor Tomislav Novinšćak, koje je jedan od troje kirurga koji je podnio požurnice na sporazumni raskid ugovora o radu, ponovio je stav da se iz zdravstva treba maknuti politika, ali i privatni interesi pojedinaca za koje, kaže, svi u bolnici znaju.

- Hren, tko si ti da nam sudiš? Ljudi nisu brojke. Ovo sve je za Međimurje katastrofa! - izjavio je doktor Dražen Krištofić.

Naveo je kako ne osporavaju pravo ravnatelju da mijenja i postavlja šefove, ali napominje kako je odjel kirurgije odlično funkcionirao te da nije bilo potrebe za drastičnim promjenama koje su uslijedile iz političkih razloga.

- To je dovelo do bunta i eskaliralo ovom neviđenom krizom. Sustav koji je dobro funkcionirao razbijen je preko noći - poručio je Krištofić, koji nema nade da će se situacija u bolnici promijeniti na bolje.

Nakon okupljanja na trgu kolona je krenula prema Županijskoj bolnici Čakovec. Kod ulaza u bolnicu nezadovoljni građani skandirali su “Hren van! Vratite nam doktore! HDZ lopovi! Vratite nam bolnicu!”. S okupljenim građanima na mirnom prosvjedu bio je međimurski župan Matija Posavec