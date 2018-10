'Ne znam kako osigurati plaće radnicima Uljanika kao ranije'

Premijer Andrej Plenković u razgovoru za HRT govorio je o aktualnim temama, među ostalim i o brodogradnji i stanju u grupi Uljanik.

- Vlada je u siječnju dala jamstvo od 716 milijuna kuna Uljaniku i cijela grupa na tome živi cijelu ovu godinu. To je odgovor onima koji misle da Vlada ne čini dovoljno za brodogradnju - ističe premijer.

Kazao je kako je prema njegovim informacijama, država izložena s oko 560 milijuna eura.

- To su sve jamstva koja su dana u ranijim vladama. Što se tiče osiguranja plaća radnicima Uljanika, postoje mehanizmi na način kako je to bilo napravljeno za srpanj i kolovoz, ali u ovom trenutku ne vidim varijantu da bude napravljeno slično. To sam ja jasno rekao radnicima i sindikatima prije mjesec i pol, a to sam im ponovio i za vrijeme sjednice Vlade u Puli. Moramo učiniti brodogradnju održivom na načelima tržišne ekonomije - rekao je.

'Vlada radi na plinofikaciji rafinerije'

Komentirao je i stanje u Slavonskom Brodu nakon eksplozije u rafineriji u Bosanskom Brodu. Rekao je kako Vlada na projektu plinofikacije rafinerije radi već godinu dana.

- Ako dođe do plinofikacije, rad rafinerije trebao bi bitno manje onečišćavati zrak u Slavonskom Brodu. Na taj način pomogli bismo našim sugrađanima tamo. Inače, jučer sam bio u intenzivnoj komunikaciji s gradonačelnikom i županom, svima nadležnima u Slavonskom Brodu i nadležnim ministrima. Čekali smo treba li pomoći, međutim ozlijeđeni su zbrinuti unutar medicinskih službi u Bosanskom Brodu - rekao je.

'Brkiću sam rekao da se priča mora rasvijetliti'

Aferu SMS nazvao je 'krupnim problemom' i rekao da hrvatske institucije moraju pokazati snagu.

- Moramo pokazati snagu hrvatskih institucija, pouzdanje u pravosudni sustav, policiju, USKOK, obavještajne službe. To je nedopustivo. Onoga tko je dao te informacije mora se pronaći i na odgovarajući način kazniti. Nitko nije iznad zakona niti smije biti. Očekujem da se ta afera rasvijetli do kraja i da je onaj tko je kriv za to i odgovara - rekao je Plenković dodajući kako s Milijanom Brkićem dobro surađuje.

- Kao i medijima, rekao sam i njemu kada smo se prvi puta našli na ovu temu - ova se priča mora rasvijetliti - poručio je premijer.