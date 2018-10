Plenki, gdje ti živiš? U Saboru hvalio Vladu, probleme skriva

Ponaša se kao Alisa u zemlji čudesa. To je predizborni govor, obmana, laganje i farsa.

Tako je u Saboru oporba komentirala godišnji govor premijera Andreja Plenkovića o radu Vlade u proteklih godinu dana. Njegov govor, prema poslovniku, moglo je komentirati samo 14 zastupnika, koji su predsjednici stranačkih klubova, i to bez replika.

Ostali zastupnici nisu mogli komentirati ono što je premijer rekao u sat vremena. U tih sat vremena uglavnom je hvalio poteze Vlade, a probleme koji guše Hrvatsku stavio je pod tepih ili ih je samo površno spomenuo. Na isti način u Saboru je govorio i lani, kad je podnio prvo izvješće o radu njegove Vlade.

- U drugoj godini mandata osigurali smo gospodarsku i političku stabilnost te nastavili s promjenama koje život naših sugrađana čine kvalitetnijim. U trenutku preuzimanja Vlade zatekli smo podijeljeno društvo, političku nestabilnost, visoku nezaposlenost, negativne demografske trendove, veliki broj blokiranih građana. Sve to, uz preveliko porezno opterećenje i nesređene javne financije, sporo korištenje europskih fondova i provođenje strukturnih reformi - izjavio je Plenković na početku.

Zastupnicima se požalio kako njegova administracija radi u ozračju u kojem se šire pesimizam i defetizam.

- Unatoč tome, predanim radom i postupnom transformacijom društva želimo ljudima vratiti potreban optimizam - poručio je premijer Andrej Plenković.

Kad je riječ o gospodarstvu, pohvalio se kako je smanjena nezaposlenost i da su povećane plaće te naveo podatak kako je prosječna plaća porasla za 710 kuna, dok je rasla i minimalna plaća dva puta. Radi se, kaže, i na ključnom pitanju zapošljavanja te navodi kako je u protekloj godini broj povećan za 71.000 i da Hrvatska bilježi jednu od najviših stopa zapošljavanja u Europskoj uniji.

Ponovio je kako od Nove godine ide dodatno porezno rasterećenje građana i poslodavaca. Pohvalio se i radom Vlade na slučaju Agrokor. Osvrnuo se i na brodogradnju te poručio kako je njegova Vlada zainteresirana da brodogradnja opstane, ali na načelu tržišne ekonomije.

Plenković je progovorio i o reformi mirovinskog sustava što je, navodi, goruće pitanje.

- Činjenica da 15 posto proračuna ide na mirovinu pokazuje da sustav nije samoodrživ, imamo izrazito nepovoljan omjer zaposlenih i umirovljenika. Mirovinskom reformom želimo omogućiti sadašnjim umirovljenicima da rade četiri sata i primaju punu mirovinu. Predlažemo povećanje najnižih mirovina za tri posto i rješenje statusa 248.000 umirovljenika koji, ako se ništa ne poduzme, neće imati ni za najnižu mirovinu. Otvaramo perspektivu mlađim generacijama kroz jačanje drugog stupa, promovirat ćemo treći dobrovoljni stup, a osnivamo i državno mirovinsko osiguravajuće društvo kako bi naši umirovljenici imali veće mirovine - naveo je premijer. Dodao je kako je cilj njegove Vlade da do kraja mandata mirovinski sustav bude održiviji i pravedniji, a mirovine se i dalje povećavaju.

Rast mirovina za sve

- U tijeku je 4. industrijska revolucija, koja se temelji na digitalizaciji. Svijet će za samo nekoliko godina biti sasvim drugačiji od sadašnjeg, a Hrvatska se za to mora pripremiti. U takvim globalnim uvjetima prevladavaju četiri riječi koje i za Hrvatsku znače mnogo: konkurentnost, inovacije, digitalizacija i investicije - jer stvaraju gospodarski rast - rekao je Plenković.

Kad je u pitanju reforma školstva, Plenković je naglasio da se dugo očekivana i nužna reforma školstva počela provoditi. - Osigurali smo pravni okvir i sredstva, a temeljem društvenog konsenzusa donijet ćemo kurikulume koji će omogućiti učenicima stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija - rekao je premijer.

Nakon izlaganja Andreja Plenkovića javio se Gordan Maras (SDP), koji je zatražio stanku.

- Izgleda da premijer Plenković i ja ne živimo u istoj zemlji. On živi zajedno s Alisom u zemlji čudesa i bilo bi dobro da se što prije probudi - ustvrdio je Maras. Dodao je kako on živi u zemlji u kojoj 75 posto građana nije zadovoljno situacijom, u kojoj se premijer pred strancima hvali da Hrvati imaju niske plaće, a svojim građanima poručuje da im je u Hrvatskoj dobro jer je u Africi još gore. Božo Petrov (Most) poručio je Plenkoviću da je čuo lijep predizborni govor.

Velika vizija i strategija

Ivan Sinčić (Živi zid) ocijenio je premijerov govor riječima “kako je za neke Hrvatska samo stepenica koju treba zgaziti da bi se došlo do vrha”.

Jedini koji je pohvalio premijera je šef zastupničkog kluba HDZ-a Branko Bačić.

- Od uspostave suverene hrvatske države nijedna vlada nije imala ovoliki reformski kapacitet. Nikad nije bilo manje nezaposlenih, povećane su rodiljne i obiteljske naknade, subvencionirani stambeni krediti... Vlada ima viziju i strategiju - rekao je Bačić braneći svojeg stranačkog šefa od kritika oporbe.

Evo što premijer govori...

1. Osigurali smo gospodarsku i političku stabilnost te nastavili s promjenama koje život naših sugrađana čine kvalitetnijim.

2. U Hrvatskoj nitko ne može i neće biti iznad zakona. Pravosudne institucije trebaju savjesno i učinkovito izvršavati svoje obveze, bez političkih pritisaka.

3. Uspješnom nagodbom oko Agrokora pokazalo se da je država sposobna odgovoriti na najveći izazov od hrvatske neovisnosti.

A što se stvarno događa...

1. Gospodarstvo ne raste. Investicija nema. Vladajuća koalicija je krhka i može se raspasti svaki tren. Ljudi žive u siromaštvu i sele se.

2. Najnovija afera s nestankom spisa iz DORH-a o istrazi protiv potpredsjednika HDZ-a, kao i prijašnje afere s visokim dužnosnicima pokazuju upravo suprotno.

3. Prešutio je evidentne sukobe interesa zbog kojih je smijenio Antu Ramljaka i Martinu Dalić. Nagodba još nije pravomoćna jer postoji i niz ozbiljnih žalbi.