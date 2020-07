Nove mjere za svadbe od ovog vikenda: 'Samo najuža obitelj'

<p>Ne znam što ga je motiviralo i pretpostavljam da će on to objasniti na svoj način, komentirao je ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović </strong>nedolazak <strong>Zorana Milanovića</strong> na konstitutivnu sjednicu Hrvatskog sabora u <strong><a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/davor-bozinovic-o-novoj-vladi-mi-necemo-nikoga-zvati---613815.html">Dnevniku Nove TV</a></strong>. </p><p>Komentirao je i može li Vlada izdržati četiri godine mandata sa 76 ruku. </p><p>- Siguran sam da ćemo se dobro organizirati i da će u radu Hrvatskog sabora većina iznijeti ovaj mandat u vremenima koja nisu nimalo laka - rekao je te dodao kako HDZ neće nikog zvati od oporbe. </p><p>- Ono što je sigurno jest da mi nećemo nikoga zvati niti zovemo niti planiramo - dodao je. Otkrio je i vidi li političkog neprijatelja koji bi mogao 'udarati' po HDZ-u. </p><p>- Ne vidim u Saboru političke neprijatelje. To su zastupnici građana. Toplo se nadam da će rasprave u Saboru biti konstruktivne i mislim da po tome ovaj Sabor može biti bolji od prethodnog - kazao je. </p><p>Komentirao je i nove ministra uključujući i novog ministra obrazovanja <strong>Radovana Fuchsa</strong>. </p><p>- On je jedna od osoba koja najbolje poznaje taj resor. Nitko nikad nije odbio premijera - rekao je Božinović te komentirao novu mjeru Nacionalnog stožera civilne zaštite koji je objavio ograničenja za svadbe u Vukovarsko-srijemskoj županiji. </p><p>Prema mjerama svadbe bi se tijekom iduća dva tjedna trebale održavati samo u krugu najuže obitelji.</p><p>- Pokazalo se da ne možete mijenjati tradiciju preko noći, a činjenica je da sva ta okupljanja na kojima se ljudi grle, što je normalno, podložne su širenju korona virusa - rekao je Božinobić te dodao da je Nacionalni stožer na pragu ograničenja ljudi na takvim događajima.</p><p>- Te mjere ćemo donijeti s namjerom da se počnu primjenjivati već od ovog vikenda - otkrio je Davor Božinović.</p><p> </p>