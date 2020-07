Božinović: U Hrvatskoj nikome ne pada na pamet da krivotvori broj zaraženih i umrlih

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra i da najesen neće doći do potpunog zatvaranja društvenog i ekonomskog života kao na proljeće te smatra da je situacija i dalje pod nadzorom

<p>U Hrvatskoj nikome ne pada na pamet da krivotvori i umanjuje broj zaraženih i umrlih od Covida-19. Takvo nešto bilo bi i nemoguće izvesti zbog toga što je velik broj ljudi uključen po županijama, svi znaju žarišta, a testira se na puno mjesta. Hrvatski model borbe s koronavirusom temelji se na postulatu Andrije Štampara, a to je to je da u epidemiji nisu toliko važi zakoni koliko je važno obavještavanje pučanstva. To je ono što smo mi radili - kaže u intervjuu <strong>Globusu</strong> <strong>Davor Božinović</strong>, a prenosi <a href="https://www.jutarnji.hr/globus/politika/mi-nikad-nismo-krivotvorili-broj-zarazenih-i-umrlih-nikom-ne-pada-na-pamet-manipulirati-brojkama-15008145" target="_blank">Jutarnji list. </a></p><p>U tjednu kad <strong>Andrej Plenković</strong> odlučuje koga će uzeti u svoju novu, drugu Vladu, on može biti siguran da će mu opet biti povjerene dužnosti koje je i dosad obavljao - potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova.</p><p>Kao načelnik Nacionalnog stožera Civilne zaštite, u kojemu je danomice angažiran od početka pandemije koronavirusa, Božinović smatra da je epidemiološka situacija u Hrvatskoj, unatoč povećanju broja zaraženih i oboljelih, pod nadzorom i da nije nužno pooštravati mjere.</p><p>- Ne bih govorio o strožim mjerama. Mi smo u fazi u kojoj smo već nešto naučili o ovom virusu i nije poanta samo u tome da Stožer ili Zavod za javno zdravstvo donose neke stroge mjere ili uvodi sankcije. Zapravo je stvar vrlo jednostavna. Ako većina ljudi prihvati način ponašanja koji se preporučuje, bit će nam svima i bolje i lakše - kaže Božinović.</p><p>Treba li Hrvatska strahovati da bi se na jesen mogao ponoviti proljetni scenarij kad je društveni i ekonomski život bio potpuno zaustavljen?</p><p>- U ovoj drugoj fazi, koja još uvijek nije tzv. drugi val korone, ne dolazi u obzir novo zatvaranje gospodarstva - rezolutan je Božinović.</p><p>Božinović odlučno odbija i kritike upućene Plenkoviću da je smanjenje broja ministarstava puki kozmetički potez te da novo megaministarstvo koje bi objedinjavalo gospodarstvo, energetiku i turizam ne može biti efikasno: "Zašto ne bi bilo efikasno? I do sada su postojale koordinacije više ministarstava nadležnih za gospodarstvo. Može biti funkcionalnije, odluke se mogu donositi brže. Ako imate dobre suradnike na razini državnih tajnika i ravnatelja uprava, onda možete učinkovito voditi i jedan takav veliki resor s većim brojem uprava. To nije samo kozmetika, pa u susjedstvu neke zemlje imaju svega desetak ministara."</p><p>Kad je riječ o HDZ-ovim planovima za lokalne izbore, koji se održavaju na proljeće 2021., i o tome hoće li stranka nastaviti ili prekinuti suradnju s Milanom Bandićem, Božinović otkriva:</p><p>- HDZ će sigurno izaći ambiciozno i s jakim kandidatom za gradonačelnika Zagreba. To je logično jer smo na ovim izborima, nakon dugo vremena, pobijedili i u glavnome gradu.</p>