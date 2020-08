Nećak i stric utopili se u rijeci Sani: Rođaci lidera ekstremista

<p>Dječak i muškarac srednjih godina smrtno su stradali u ponedjeljak kod Sanskog Mosta u BiH utopivši se u rijeci, a lokalni mediji su prenijeli kako su u pitanju bliski rođaci <strong>Bilala Bosnića</strong>, jednog od lidera radikalnih islamista.</p><p>Glasnogovornik policije u Bihaću <strong>Ale Šiljdedić</strong> potvrdio je kako su se u rijeci Sani utopili 15-godišnji dječak te njegov 50-godišnji stric.</p><p>Dječak je skočio u rijeku iako nije znao plivati te se počeo daviti. Stric ga je potom pokušao spasiti no i njega je povukla vodena struja te su se obojica utopili.</p><p>Spasioci su odmah pozvani no uspjeli su samo pronaći beživotna tijela dvojice utopljenika i izvući ih na obalu Sane.</p><p>Prema navodima "Dnevnog avaza" stradali dječak <strong>Muhamed </strong>bio je sin, a muškarac <strong>Omer</strong> brat <strong>Huseina Bilala Bosnića</strong>, vođe zajednice radikalnih islamista koji je živio u Bužimu u Unsko-sanskoj županiji.</p><p>Bosnić je 2016. pred Sudom BiH pravomoćno osuđen na sedam godina zatvora nakon što je proglašen krivim za terorizam i odslužuje kaznu u toj zemlji.</p><p>Utvrđeno je kako je on svoje pristaše novačio za pridruživanje terorističkoj organizaciji Islamska država te za ratovanje u njenim redovima u Siriji i Iraku.</p><p>Bosnić iz šerijatskih brakova s nekoliko žena ima čak osamnaestoro djece što mu je sud uzeo kao olakotnu okolnost pri izricanju kazne.</p>