Nećak zamijenjene žene: 'Bio je šok, mislio sam da sanjam'

Razgovarali smo s Tomislavom Zorićem, zagrebačkim odvjetnikom i nećakom Ive Feisthammel. U njenom grobu pokopana je druga žena koju su zamijenili u splitskoj bolnici.

Za razliku od prvog slučaja od prije desetak dana, kada je osoblje bolnice Križine zaraženu korisnicu Doma u Vukovarskoj iz bolnice vratilo u Dom, dok su zdravu korisnicu Doma, bez zaraze koronavirusom ostavili na Križinama, ovaj slučaj imao je mnogo gore posljedice.

Jedna pacijentica je preminula, a njena obitelj gotovo mjesec dana nije znala da je mrtva nego su mislili da je u bolnici na liječenju. Tomislav, nećak druge žene je, pak, cijelo vrijeme bio uvjeren da mu je teta umrla. Održali su sprovod u Grudama dok je ona cijelo vrijeme bila živa u bolnici. Zbog svega je ravnatelj splitske bolnice Julije Meštrović kasno sinoć podnio ostavku i naložio internu istragu. Tomislav Zorić, nećak Ive Feisthammel, još je uzrujan.

- Sinoć su mi se javili zamjenik ravnatelja bolnice i ministar Beroš. Bila je takva okolnost, žena je pokopana u Grudama, u Hercegovini. Međutim, jasno je da je tu... Ministar je doista bio ljut, ali shvaćamo da se događaju greške. Nakon prvobitnog šoka, bilo mi je lakše. Bože me oprosti, obitelji koja je slušala dijagnozu moje tetke skoro mjesec dana je sigurno teško. Teta Iva je sada u bolnici na Križinama. Ne znam da je bila Covid pozitivna. Ona je bila u domu u Dicmu, vlasnik doma me nazvao pravodobno i obavijestio me da ima temperaturu te da će je odvesti u bolnicu. Tada mi je javljeno da je testirana i da je u boljem stanju - priča Tomislav.

- U ponedjeljak ujutro mi je javljeno da je umrla. Budući da nisam mogao iz Zagreba u Hercegovinu, organiziran je sprovod tamo. Nisam bio prisutan jer zbog mjera sigurnosti nisam mogao prijeći granicu ni napuštati Zagreb. Nije bila normalna situacija. Nije ni sad. Jučer je prvo bio šok, nevjerica. Mislio sam da sanjam - prepričava Ivin nećak.

- Nazvao me zamjenik ravnatelja i Beroš. Ministar je rekao što se dogodilo. Bio je izravan i sa suosjećanjem. Jasno je da je to nezgodna situacija. Moglo je biti i gore. Ja sam prvo mislio da je zamijenjena na patologiji... Želim izraziti svoju sućut obitelji preminule osobe. Mi ćemo već nekako stupiti u kontakt - kaže Tomislav.

Opisao nam je kakva će biti daljnja procedura.

- Pokopana je u županiji zapadnohercegovačkog. Bit će ekshumacija, vjerojatno će se ići službenim putem i poslije će to institucije riješiti. Neću tužiti bolnicu ni ministarstvo, izvanredne su okolnosti i mi se tako moramo ponašati. Zdravstvenim radnicima je najteže, greške se događaju. Ne zamjeram nikome, tamo je u par dana došlo puno starih ljudi, s demencijom. Mi možemo biti ljuti, a kad se čovjek malo ohladi i razmisli, hvala Bogu da nismo u Italiji ili Španjolskoj - rekao nam je Tomislav Zorić.

Kako je došlo do zamjene? Dvije gospođe zaprimljene su u splitsku bolnicu 10. travnja. Stigle su u razmaku od sat vremena iz dva različita doma, jedna iz doma u Dicmu, jedna u Seget Vranjicu. Raspoređene su na dva različita odjela. Međutim, prilikom zaprimanja su im identiteti zamijenjeni. Nažalost, kako se radi o osobama starije dobi koje su dementne i teško komuniciraju, ta se zamjena nije ispravila i nije se greška utvrdila sve do ovog ponedjeljka. Iva Feisthammel je navodno bila Covid-19 pozitivna i ona je još živa. Nakon što je ozdravila, trebala je u ponedjeljak biti vraćena u njezin dom u Segetu. Kad su je doveli u dom, rekli su im da ona nije njihova korisnica. Tu se shvatilo da je došlo do zamjene. Onda se išlo u pretragu i ustanovili su da je korisnica Doma u Segetu nažalost preminula i da je pokopana u Grudama 16. travnja, pod imenom žive žene.

Meštrović je prvo napisao ostavku i obavijestio ministra o svemu što se dogodilo i nakon toga je sjeo u auto i otišao kod obitelji u Seget koja je očekivala da će im majka i baka doći u dom. Smatrao je da je nenormalno da to čuju u medijima i htio je da čuju od njega. Otišao je i rekao im sve što se dogodilo. Isto tako je telefonom njegov zamjenik obavijestio nećaka u Zagrebu.

Tema: Hrvatska