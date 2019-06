'Nećemo biti sponzori događaja čiji sudionici ozljeđuju ljude...'

Nakon odluke da zbog nasilja i govora mržnje ukine donaciju za Torcida kup i uskrati im sportske terene, razgovarali smo s gradonačelnicom Supetra Ivanom Marković (SDP). Podsjetimo u nedjelju rano ujutro huligani su pretukli sezonske radnike u Supetru na Braču, a među napadnutim sezoncima bila su dvojica Vukovaraca srpske nacionalnosti.

24sata: Je li nakon odluke bilo pokušaja da vas se odgovori od takvog poteza kojim se odlučili odgovoriti na huligansko nasilje u vašem gradu ili možda prijetnji?

Ne, nije. Na to nemam što više dodati. Odluku sam donijela i to je to. Nema nikakve daljnje komunikacije vezano oko toga.

24sata: Ovakvu odluku donijeli ste nakon konzultacija s nekim ili je to bila vaša autonomna odluka nakon huliganskog napada?

Donacije Grada Supetra po zahtjevu potpisujem ja, to su moja ovlaštenja. Kako sam potpisala odluku o donaciji, tako sam potpisala i onu o raskidu. To mi je prvo palo na pamet, jer Grad Supetar ne može poticati takve manifestacije. Iako tučnjava nije bila na samom turniru, u napadu su sudjelovali sudionici ili posjetitelji tog turnira.

24sata: Strahujete li možda u budućnosti možda od neke eventualne osvete?

Ne.

24sata: Premijer i predsjednica također oštro su osudili taj huliganski napad. Je li to po vama dovoljno ili se trebaj poduzeti konkretne mjere da se u društvu stvari promijene?

Moja reakcija je bila je normalna i takve reakcije trebale bi dolaziti od svih koji u državi obnašaju javne dužnosti od načelnika, gradonačelnika, župana pa sve do premijera i predsjednice koji na najoštriji način i nedvosmisleno trebaju osuditi ovakve događaje, bez ikakvih kalkulacija. Zna se tko poduzima konkretne mjere i kakva je procedura u državu. Postoji policija, Državno odvjetništvo i na njima je da svoj posao odrade što je moguće bolje te da oni koji su sudjelovali u napadu na sezonske radnike dobiju primjerene kazne. Svi skupa o tom problemu trebamo što više pričati i da ono što svi javni dužnosnici takve napade trebaju javno i nedvosmisleno osuditi.

24sata: Oglasila se o svemu i Torcida Brač. Kažu da je kolektiviziranje krivnje prije utvrđivanja činjenica nedopustivo i zlonamjerno te da je usmjereno isključivo na prikupljanje jeftinih političkih bodova. Kako to komentirate?

Jedino što mogu reći jest da se slažem s reakcijama građana koji su zamjerili izostanak osude ovog događaja. To je sve vezano za njihovo priopćenje.

24sata: Koliko iznosi donacija za Torcida kup, koju ste ukinuli?

To je simbolična donacija od tisuću do dvije kuna. Ne znam koliko je bilo ranijih godina, no to je totalno nebitno. Ne znam zašto su se svi toga uhvatili. Grad Supetar simbolično potiče manifestacije i sportske turnire, jednokratno i po zahtjevu. Bitno je da Grad Supetar ne želi biti sponzor bilo kakvih događanja, koji na ovakav način završavaju i čiji sudionici ili posjetitelji sudjeluju u napadima i ozljeđuju druge ljude, bez obzira tko oni bili.

24sata: Iz Torcide Brač kažu da je ta im je ta donacija ukinuta još prije dvije godine?

Ne želim to komentirati. Prije par dana sam potpisala odluku o donaciji, danas sam potpisala odluku o raskidu donacije i to je to.

24sata: Što grad može i što će učiniti za napadnute sezonske radnike?

Jučer samo ih primili ja i direktorica Turističke. Pružili smo im svu potporu i dali kontakte. Drago nam je da će ostati raditi u našem gradu. Stavili smo im se na raspolaganje i svakako ćemo biti u kontaktu u budućnosti.

24sata: Možete li sezonskim radnicima i svojim sugrađanima sigurnost u Supetru?

Ovo što je bilo u Supetru bio je eksces, koji se kod nas nikada nije desio i vjerujem da ih više neće biti ni u budućnosti. Prethodnih godina imali smo radnike iz svih dijelova Hrvatske i susjednih zemalja. Ne vjerujem da će biti bilo kakvih problema. Mi smo se vratili našem normalnom životu. Pripremili smo se za sezonu, svi smo marljivo radili. Žao mi je što je od cijelog našeg truda i rada u svijet poslana jedna sasvim kriva slika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska