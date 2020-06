'Nećemo uvoditi karantenu, a tapšanje nije bliski kontakt...'

Postoji velika razlika između onog što se dogodilo meni i u njegovoj situaciji. Premijer je imao kontakt s Novakom Đokovićem kraći od tri minute u zatvorenom prostoru, objašnjava Capak

<p>Ne bih rekao da je skok broja zaraženih razlog za zabrinutost, nego za oprez i preispitivanje postupaka svih onih koji se nisu držali mjera koje smo propisali, rekao je ravnatelj HZJZ-a <strong>Krunoslav Capak</strong> za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/capak-iz-samoizolacije-za-dnevnik-nove-tv-nisam-zabrinut-zbog-broja-zarazenih-iznenadilo-nas-je-nesto-drugo---610661.html">Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>No, priznao je da je iznenadilo nagli skok.</p><p>- Malo nas je iznenadila žestina prijenosa virusa u ovo toplo vrijeme, jer se sve respiratorne infekcije ljeti slabije prenose ili se ne prenose. Mislili smo da će se manje prenositi, ova žestina tog prijenosa pokazuje koliko je korona nepredvidljiva infekcija - rekao je Capak te otkrio kako smatra da bi se situacija mogla smiriti kroz desetak dana:</p><p>- Za desetak dana bismo to mogli riješiti, brže ne može. Treba desetak dana proći da se krivulja izravna ili počne padati“, kaže Capak.</p><p>Komentirao je i navode da je virus oslabio i kazao da nema znanstvene potvrde za tu tvrdnju.</p><p>- Ova uzlazna putanja tek je počela, imali smo slučajeva da su stariji ljudi tek u drugom tjednu bolesti razvili teže simptome. Jedan talijanski javnozdravstveni stručnjak rekao je da virus koji je sad u Italiji nije isti kao onaj u 2. i 3. mjesecu, ali čitam i druge stručnjake koji kažu da je prerano da bi se promjene na virusu mogle detektirati - kaže.</p><p>Osvrnuo se i na mjere na granicama te mjere obveznog nošenja maski u javnom prijevozu.</p><p>- Išlo se s mjerama s kojima bi najučinkovitije mogli napraviti pomak. Mislim da nećemo uvoditi karantenu kao u ožujku, mislimo da je to jedna od zadnjih mjera koji bi u ovom trenutku razgovarali - rekao je Capak te otkrio kako se mjere za izborni dan neće pooštriti: </p><p>- Nadali smo se lakšoj situaciji, jedan do dva slučaja dnevno, ali držat ćemo se mjera koje smo propisali još kada je situacija bila loša - rekao je pa objasnio zašto Plenković nije u samoizolaciji, dok on sam je:</p><p>- Postoji velika razlika između onog što se dogodilo meni i u njegovoj situaciji. Premijer je imao kontakt s Novakom Đokovićem kraći od tri minute u zatvorenom prostoru, što ne zadovoljava kriterij od 15 minuta bliskog kontakta u zatvorenom prostoru. Ne zadovoljava ni kriterij bliskog kontakta, dodir šakama ni tapšanje po ramenu nije bliski kontakt.</p>