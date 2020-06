'Virus je uzburkano more, priče o valovima zaraze su slikovite'

Vidjeli smo da smo se svi skupa relaksirali i virus je ponovno kroz to našao način da se dalje razmnožava, rekla je Markotić, koja je ipak i dalje optimistična kako će se širenje virusa suzbiti

<p>Za sada imaju svi blaži oblik bolesti i nitko nije na respiratoru, kazala je <strong>Alemka Markotić u </strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/628052/alemka-markotic-u-dnevniku-htv-a-2">Dnevniku HRT-a</a> o novozaraženima.<br/> <br/> - S obzirom na dva žarišta to povećanje broja nas nije iznenadilo. Imamo dvije zatvorene cjeline gdje se radi o ljudima koji su pod povećanim rizikom, tako da je bilo za očekivati povećani broj - rekla je ravnateljica klinike dr. Fran Mihaljević, a onda pojasnila kako su priče o prvom i drugom valu više slikovite:</p><p>- Valovi su slikovita priča, rekla bih da je to uzburkano more, virus nikad nije ni otišao, zahvaljujući trudu svih u Hrvatskoj smo postavili izvrsnu situaciju. Vidjeli smo da smo se svi skupa relaksirali i virus je ponovno kroz to našao način da se dalje razmnožava.</p><p>Žarišta su se dosad brzo gasila, a Markotić je optimistična kako će tako biti i dalje zbog brze reakcije.</p><p>Broj hospitaliziranih očekivan je, trenutačno je 42 zaraženih u bolnici.</p><p>- Ima promišljanja da je virus oslabio, no za to još nema dokaza. Malo se teže širi jer su ljudi više na otvorenom, prozori su otvoreni i slično, a postoje li molekularne razlike ne zna se. Ima govora o tome, no studije će tek uslijediti - rekla je Markotić pa za kraj zaključila kako bismo možda papigu iz Splita trebali naučiti da podsjeća ljude da ostanu pažljivi</p>