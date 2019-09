'Neću biti dosadan, gradit ću ono što je naš narod izgubio'

Nakon desetak godina relativne osobne političke stagnacije i posvemašnjeg nezadovoljstva smjerom u kojemu ide hrvatska država, pomalo zaboravljeni Anto Đapić javnost je iznenadio kandidaturom za predsjednika. U subotu će u Zagrebu predstaviti svoj predizborni program, a u utrku ide kao kandidat svoje stranke Demokratskog saveza nacionalne obnove (Desno).

Da aktualni predsjednički kandidati dobivaju konkurenciju u liku iskusnog i prekaljenog političara koji politiku vodi i živi 30-tak godina, nije upitno. Đapić ima politički pedigre kao niti jedan njegov protivnik u toj utrci; on je najdugovječniji predsjednik stranke HSP, od 1993. do 2009. godine, imao je pet saborskih mandata, utemeljitelj je i organizator HOS-a za vrijeme rata, bio je i ratni zapovjednik nakon smrti Ante Paradžika, bio je gradonačelnik Osijeka i tada je, 2008. godine, već pobijedio Miroslava Škoru na lokalnim izborima za gradonačelnika. Nema sumnje da je Đapić ideološki nacionalna desnica, bio i ostao, i upravo nedostatak iste ga je, kaže, motiviralo da se kandidira za predsjednika.

- Kada sam vidio kandidate shvatio sam da desnica nema pravog predstavnika. Zapravo Hrvatska generalno nema desnicu sa vizijom. Smatrao sam da bih, u smiraju svog političkog djelovanja, mogao još jednom izaći pred hrvatski narod i birače i ponuditi desnicu kakvu trebaju. Imam izrađen program koji popravlja sadašnje stanje; gradio bih ono što je naš narod izgubio, a to je zajedništvo koje je nestalo, zalagao bih se za promjenu izbornog sustava, za zaštitu hrvatskih državljana u kontekstu imigranata, također ću iznijeti i jasan stav po pitanju hrvatskog naroda u BiH. To su tek neka pitanja na koja dajem odgovore. A primijetio sam da niti jedan kandidat do sada nije zapravo iznio ništa konkretno u smislu, primjerice, pet problema i pet rješenja. Moja kandidatura neće biti dosadna i očekivana. Otvarat ću ozbiljna pitanja i ne bojim se konkurencije ni suprotstavljanja, kaže Đapić dodajući kako je desetak posljednjih godina čekao pozitivne promjene u državi, oporavak desnice no, to se nije dogodilo. Upravo će oporavak desnice biti temelj njegove kampanja.

Vodit će, kaže, pozitivnu kampanju, ali je spreman na udarce ispod pojasa.

- Ako sam nešto naučio u svojoj političkoj karijeri onda su to niski udarci. Oni su me donekle i udaljili iz politike zadnjih godina, ali naučio sam sve potrebno. Svjestan sam što me čeka, najviše na društvenim mrežama, uvrede i ostalo no, na to sam navikao. O Đapiću je sve već rečeno, nema ništa novo, tako da na to neću reagirati. Ali politički izazov prihvaćam. Mislim da sam u prednosti nad ostalim kandidatima što se tiče političkog iskustva, kaže Đapić i dodaje kako će u subotu, na predstavljanju svoje kampanje i programa, iznijeti najsnažniji politički dokument od dr. Franje Tuđmana. Biti će to nova politička priča, nova republika.

- Izbori su u prosincu i svjestan sam da su ostali kandidati u prednosti jer su ranije obznanili svoju kandidaturu. Ja sam čekao krajnje rokove jer će moja kampanja biti intenzivna, terenska, na svim frontama. U tijeku je postavljanje infrastrukture i otvaranje ureda u Zagrebu gdje će biti stožer, ali će se ipak gro kampanje održavati u Slavoniji i mom gradu Osijeku, gdje sam doživio najveće političke uspjehe i stoga očekujem i veliku podršku u predsjedničkoj kandidaturi, dodao je Đapić.