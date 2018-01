'Neću dopustiti da SDP bude talac bilo čijeg ponašanja...'

Dvodnevni radni sastanak proširenog Predsjedništva SDP-a i Kluba zastupnika SDP-a zavšen je u nedjelju popodne u Ogulinu prihvaćanjem akcijskog plana za ovu godinu kojim su određena ključna područja rada stranke i struktura odgovornosti.

Riječ je o mjerama veće aktivnosti i učinkovitosti u stranci, rada Kluba zastupnika SDP-a, Predsjedništva stranke, savjeta stranke i jače i bolje komunikacije brojnih sadržaja SDP-a i inicijativa prema javnosti i potencijalnim biračima da bi se postigla jasnija komunikacija, rekao je na kraju rada novinarima predsjednik stranke Davor Bernardić.

Akcijskim planom, istaknuo je, definirano je da će između Predsjedništva, Kluba zastupnika i pojedinih savjeta stranke postojati koordinacija, ali ne kao vlade u sjeni četvorice potpredsjednika stranke, koji će nadgledati koordinaciju, nego je tu riječ o jačanju pojedinih resora i da njihove aktivnosti, koje su i do sada bile dobre, budu jače vidljive u javnosti.

Bernardić je, kritizirajući rad hrvatske Vlade, ustvrdio da se reforme ne provode i da je plan SDP-a borba za investicije i nova radna mjesta, veću sigurnost radnih mjesta, za socijalnu sigurnost djece, umirovljenike, bolje uvjete rada, i plan za mlade ljude.

Po njegovim riječima, jak SDP je Hrvatskoj potreban, on je već u dva navrata vraćao Hrvatsku iz dubokih problema.

"Prošle godine su pale maske, politička trgovina i korupcija je razlog zašto je ova vlast na životu, ali reformi nema, nije riješen ni jedan jedini hrvatski problem, nema hrabrosti i nema odlučnosti", rekao je i naglasio da jak SDP znači bolju Hrvatsku.

Najavljujući novu organizaciju rada, Bernardić je istaknuo jaču uključenost potpredsjednika i cijelog Predsjedništva u rad stranke i "bolju vidljivost" četiri potpredsjednika stranke, te će i oni iznijeti svoja izvješća, Peđa Grbin za unutarnju i vanjsku politiku te pravosuđe, Rajko Ostojić za društvene djelatnosti, Zlatko Komadinu za pitanja lokalne samouprave, EU fondova i regionalnog razvoja, te Boris Lalovac za gospodarstvo.

Bernardić je u vezi s relativno niskim rejtingom stranke rekao kako je siguran da više neće padati, da je rezultat mnogih neistina koje se nisu demantirane i da će rejting sigurno rasti. Po njegovim riječima, uz rejting koji je "unatoč tim neistinama preko 20 posto, nema razloga za zabrinutost, već za ozbiljnost". Potpuno je siguran da će ta reorganizacija preokrenuti trendove.

Demantirao je neke medije koji su navodno pisali da je na radnim sastancima jučer i danas bilo "vike, urlika, prijetnji i ultimatuma", te je rekao da je rad bio konstruktivan i da on iz Ogulina odlazi zadovoljan.

"Iz Ogulina šaljemo poruku da Hrvatskoj moramo vratiti optimizam, nadu i odgovornost da stvorimo uvjete da ljudi ostanu ovdje živjeti, da ovdje odgajaju svoju djecu. Ova godina će biti teška, ali SDP neće odustati od provedbe svoje politike za pravednije društvo jednakih šansi. Ove godine neću dopustiti da SDP bude talac bilo čijeg ponašanja i neću dopustiti da bilo tko na bilo koji način ruši rejting stranke. To je naša zajednička odgovornost i naš zajednički posao. Birači i simpatizeri očekuju od nas da im ponudimo politike za bolji život ljudi u Hrvatskoj", izjavio je Bernardić.

Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/vijesti/sdp-davor-bernardic-ranko-ostojic-1219864 - www.vecernji.hr

Ranko Ostojić je na završnoj konferenciji za novinare to potvrdio uz riječi da su se iznosili različiti stavovi o tome kako riješiti stvari unutar stranke, no da je veličina SDP-a u tome da je to stranka u kojoj članstvo ima pravo i slobodu kazati što misle, što je demokratski iskorak.

Ispričavši se svima koji su, kako je rekao, razočarani što u Ogulinu nije u radu vodstva stranke bilo "više krvi, ni incidenata, što nitko nikog nije napao", ali da to ne znači da nije bilo različitih stavova i da kritiziranjem stvari ne znači da je nužno rušenje izabranog predsjednika SDP-a ili samog SDP-a, te "da je sada odgovornost na svima da se realizira prihvaćeni akcijski plan.

Na pitanje hoće li bivši predsjednik SDP-a Zoran Milanović imati podršku stranke ako se bude kandidirao za predsjednika države, Bernardić je odgovorio da će se o tome razgovarati ako i kad za to dođe vrijeme.

Nova shema - dodatne zabune i problemi u funkcioniranju stranke

Ni drugog dana svojevrsnog SDP-ova stranačkog summita u Ogulinu, kako se neslužbeno doznaje, nije postignuto željeno suglasje, a predmet prijepora u nedjelju bila je najavljena nova shema organizacije rada. S obzirom na nedovoljno dobru i kvalitetnu komunikaciju i suradnju vodstva stranke i saborskog Kluba zastupnika, čelništvo je osmislilo novu konfiguraciju i organizaciju rada po kojoj bi članovi stranke i aktivnosti bili podijeljeni u 20 akcijskih radnih grupa. Grupe bi po sadržaju rada uglavnom "pratile" resore u Vladi, a predvodili bi ih po jedan član Predsjedništva, predsjednik stranačkog Savjeta te "resorni" zastupnik. Njihov rad, pak, koordinirala bi četiri potpredsjednika stranke.

I taj je prijedlog, međutim, dočekan kritikama dijela sudionika team-buildinga kojima je nejasna uloga takve organizacijske strukture u odnosu na Savjete i koordinacije Kluba zastupnika, kao i tko bi kome u tim relacijama bio nadređen, pri čemu su takvu formaciju nazivali "Vladom u sjeni". Željko Jovanović, doznajemo neslužbeno, ocijenio je da je cilj takvog modela dobar jer povezuje Predsjedništvo Klub i savjete, no, da je riječ o "nedovršenom proizvodu".

Bernardić nam je dao plan za reorganizaciju stranke, ali ne i za dizanje rejtinga

Sličnog je mišljenja i Mirando Mrsić koji smatra da formiranje 20 grupa znači skidanje odgovornosti vodstva za donošenje odluka, ali i nemogućnost donošenja odluka što, upozorio je u raspravi, neće dovesti do poboljšanja rejtinga nego samo do paralize odlučivanja u stranci i Klubu zastupnika. Većina kritičara, među kojima su bili i Joško Klisović, Sabina Glasovac, Darko Parić, Peđa Grbin i Biljana Borzan, bila je suglasna u stavu da je koncept nepotpun, nerazrađen, nije propisao rokove ni odgovornost što će prouzročiti samo dodatne zabune i probleme u funkcioniranju stranke.

Klisović ipak dobrim znakom smatra to što je predsjednik Bernardić počeo govoriti samokritički, a ključnim za budućnost stranke ocjenjuje daljnje postupanje predsjednika i užeg vodstva stranke i kakve će odluke donositi kako bi se stanje u stranci, ali i rejting SDP-a u javnosti popravili. Neki, pak, zastupnici, nisu uvršteni u radne grupe kojima bi "resorno" pripadali pa su zapitali jesu li nepodobni za vodstvo stranke.

Nakon dvodnevnog team-buildinga prevladavajuća ocjena sudionika je da ipak nisu uspjeli nadići unutarstranačke podjele. Prema riječima jednog člana Predsjedništva, "složili smo se da postoji problem u sadržaju stranke, a Bernardić nam je dao plan za reorganizaciju stranke, ali ne i za dizanje rejtinga, po onoj staroj – ako ne želiš ili ne znaš riješiti problem, osnuj radnu grupu".

Borzan: U SDP-u nema ideoloških razlika kao u HDZ-u

Rasprave teku u demokratskom ozračju međusobnog uvažavanja i nadam se da ćemo izaći s konkretnim zaključcima koji će dovesti do što boljeg rada stranke, rekla je saborska zastupnica Biljana Borzan tijekom završnog sastanka članova predsjedništva i zastupnika SDP-a, koji su sudjelovali na dvonevnom team buildingu u Ogulin gdje kreiraju Akcijski plan o novom načinu rada stranke.

Dodala je da u SDP-u nemaju problem oko ideoloških razlika kao u HDZ-u koji imaju ozbiljnih razlika između desnog krila i liberalnijeg krila.

- Mi toga nemamo, da bilo kojeg SDP-ovca pitate reći će vam u većini svjetonazorskih i drugih pitanja slične stvari, nemamo razilaženja oko toga, a to se i ovdje pokazalo - zaključila je Borzan.

Na pitanje novinara kako strane stranke rješavaju frakcijske borbe, rekla je da u Europskoj uniji odlazak u različite frakcije u principu završava s dvije stranke nakon čega bi desnica godinama trljala ruke jer bi imala dvije slabe socijaldemokratske opcije kao što je primjer Mađarske.

- Moj stav je da sve što radimo moramo biti konstruktivni, a ne autodestruktivni, odnosno da nagon za samoodržanje mora prevladati jer ako bi išli do krajnjih granica imamo iskustva koja možemo iz drugih zemalja preslikati, odnosno vidjeti što nam se može dogoditi ako se dogodi takva situacija - rekla je Borzan.

Na pitanje što će biti ako se slabi rejting stranke nastavi, rekla je da treba povlačiti vrlo oštre poteze jer inače im se ne piše dobro, no ne može ništa konkretno reći jer se radi o hipotetskom pitanju. A koliki je rok "strpljenja", rekla je da su neki kolege govorili o tri mjeseca, šest mjeseci, godinu dana no da zaključci još nisu gotovi.