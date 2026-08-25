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PRIJETNJE POLICAJKI

Nediljko Dujić o kćerinom tipkanju na suđenju: 'Očigledno se vodi rat protiv naše obitelji'

Piše Ivan Štengl,
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Nediljko Dujić o kćerinom tipkanju na suđenju: 'Očigledno se vodi rat protiv naše obitelji'
Zagreb: Svečana primopredaja vatrogasnih vozila | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Istraga protiv Anne Dujić otvorena je u prosincu 2024. godine, a prvotna prijava policajke je odbijena. Policajka ju je tada, podsjetimo, prijavila za kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi

Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je u utorak suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, u aferi 'Nakaze'.

Anni Dujić za pokušaj prisile prema službenoj osobi prijeti kazna i do osam godina zatvora, a za prijetnje prema službenoj osobi do pet godina zatvora zbog incidenta tijekom velikog požara na području Skradina u srpnju 2024. godine.

Anna je na suđenju izjavila da se ne osjeća krivom, a tijekom boravka u sudnici tipkala je po mobitelu. Njezin otac Nediljko, bivši direktor Hrvatskih šuma d.o.o, razgovarao je s novinarkom Nacionala Antonijom Radić.

ANNA DUJIĆ AFERA NAKAZE Suđenje kćeri moćnog HDZ-ovca. Policajka: 'Bojala sam se za sebe i obitelj'
AFERA NAKAZE Suđenje kćeri moćnog HDZ-ovca. Policajka: 'Bojala sam se za sebe i obitelj'

- Evo, baš sam se maloprije čuo s Annom - rekao je te prenio njezine riječi.

- Nitko me nije niti pitao zašto sam tipkala na mobitel, samo su se svi obrušili na mene - rekla mu je ona preko telefona.

- Anna ima sina od 13 godina, ide u sedmi razred i veliki je dječak te zna sve što se dešava. Sto puta je zvao, pisao i plakao dok je Anna bila u sudnici, a ona ga je pokušavala smiriti. I ona je moje dijete, zašto nitko nema empatiju i prema mojem unuku koji je vidno u šoku zbog toga što mu svi pišu grozne stvari o mami - poručio je Dujić i dodao da se ovdje očigledno vodi 'rat protiv njegove obitelji'.

Podsjetimo, istraga protiv Anne Dujić otvorena je u prosincu 2024. godine, a prvotna prijava policajke je odbijena. Policajka ju je tada, podsjetimo, prijavila za kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi, a prije toga ju je za kršenje javnog reda i mira prijavila i šibensko-kninska policija.

PROTIV ANNE DUJIĆ Nakaze, nakaze! Optužnica, optužnica! Evo novih detalja
Nakaze, nakaze! Optužnica, optužnica! Evo novih detalja

"Nakaze jedne! Nakaze! Ćaća mi se doli guši, sve je napravija za ovu državu! Oni ni prstom da maknu! Snimaj ga, snimaj ih sve i onu policajku j**** joj mater. Dabogda crkla nakaza glupa, svi će platiti, cijela država, ja ću im se krvi napiti jer se i meni pije krv, sve da snimaš". Urlala je tim riječima Anna Dujić u kameru RTL-a krajem srpnja ove godine, dok su izvještavali s požarišta kod Skradina i tako pokrenula aferu 'nakaze'.

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