Nediljko Dujić o kćerinom tipkanju na suđenju: 'Očigledno se vodi rat protiv naše obitelji'

Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je u utorak suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, u aferi 'Nakaze'.

Anni Dujić za pokušaj prisile prema službenoj osobi prijeti kazna i do osam godina zatvora, a za prijetnje prema službenoj osobi do pet godina zatvora zbog incidenta tijekom velikog požara na području Skradina u srpnju 2024. godine.

Anna je na suđenju izjavila da se ne osjeća krivom, a tijekom boravka u sudnici tipkala je po mobitelu. Njezin otac Nediljko, bivši direktor Hrvatskih šuma d.o.o, razgovarao je s novinarkom Nacionala Antonijom Radić.

- Evo, baš sam se maloprije čuo s Annom - rekao je te prenio njezine riječi.

- Nitko me nije niti pitao zašto sam tipkala na mobitel, samo su se svi obrušili na mene - rekla mu je ona preko telefona.

- Anna ima sina od 13 godina, ide u sedmi razred i veliki je dječak te zna sve što se dešava. Sto puta je zvao, pisao i plakao dok je Anna bila u sudnici, a ona ga je pokušavala smiriti. I ona je moje dijete, zašto nitko nema empatiju i prema mojem unuku koji je vidno u šoku zbog toga što mu svi pišu grozne stvari o mami - poručio je Dujić i dodao da se ovdje očigledno vodi 'rat protiv njegove obitelji'.

Podsjetimo, istraga protiv Anne Dujić otvorena je u prosincu 2024. godine, a prvotna prijava policajke je odbijena. Policajka ju je tada, podsjetimo, prijavila za kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi, a prije toga ju je za kršenje javnog reda i mira prijavila i šibensko-kninska policija.

"Nakaze jedne! Nakaze! Ćaća mi se doli guši, sve je napravija za ovu državu! Oni ni prstom da maknu! Snimaj ga, snimaj ih sve i onu policajku j**** joj mater. Dabogda crkla nakaza glupa, svi će platiti, cijela država, ja ću im se krvi napiti jer se i meni pije krv, sve da snimaš". Urlala je tim riječima Anna Dujić u kameru RTL-a krajem srpnja ove godine, dok su izvještavali s požarišta kod Skradina i tako pokrenula aferu 'nakaze'.