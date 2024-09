Nediljko Dujić o otkriću 24sata kako nakon presude nije iselio iz stana: 'Ja sam diskriminiran'

Nediljko Dujić, HDZ-ov šef Hrvatskih šuma, javio nam se na telefon i prokomentirao zadnje otkriće 24sata.

Podsjetimo, nakon serije tekstova o njegovoj kćeri Anni i spornoj kupovini četverosobnog državnog stana u Šibeniku za bagatelu, objavili smo presude kojima je još prije 18 godina sudski odlučeno da se Nediljka i njegovu obitelj izbaci iz stana. Dujić ga je svejedno nastavio koristiti, a 2020. ga je iznimno povoljno otkupila njegova kći. Nije nam objasnio kako je i dalje ostao u stanu nakon presuda.

- Nemam sada uvid u te presude, morat ću ih zatražiti na Općinskom sudu. Za sada samo mogu kazati kako postoje činjenični dokazi o namjeri koja je prema meni negativno izvršena od strane odgovornih osoba MUP-a, i to 92., 93., 94. i 96. godine. Postoje papiri koje ću vrlo brzo iznijeti u javnost i sve će biti jasno. Pripremam ih, moram kompletirati dokumentaciju, a parcijalno komentirati u ovom trenutku ne bi bilo objektivno - rekao nam je i poručio da je diskriminiran.

- Naknadno sam došao do papira koji su me diskriminirali od 92.-e do 96-e. Strpimo se nekoliko dana i sve će biti kristalno čisto. I meni je u interesu da dokažem da je ovaj slučaj čist. Odgovorit će se zašto su svi u to vrijeme konzumirali pravo umjesto mene. Istina je najbitnija - ustvrdio je šef Hrvatskih šuma.

Već smo objavili kako je u rujnu 1991. MUP dodijelio stan na čuvanje Dujiću, koji je tada bio djelatnik Policijske uprave Šibenik, i to temeljem odluke o preuzimanju praznih stanova vojnih osoba. Stan su mogli koristiti Nediljko i članovi njegove uže obitelji. I nastavili su ga koristiti 29 godina, sve dok ga nije otkupila Nediljkova kći. Stan je bio državno vlasništvo, a 1992. godine dan je na upravljanje MORH-u.

24sata su objavila sudske presude, nepravomoćnu i pravomoćnu, kojima se Dujiću naređuje da napusti stan. Nejasno je kako je uopće ostao u stanu sve do prodaje nekretnine njegovoj kćeri.

Podsjetimo, 24sata su otkrila kako je Anna Dujić, dosad najpoznatija po snimci na kojoj urla i vrijeđa vatrogasce, dovikujući im da su nakaze, jeftino kupila veliki stan u Šibeniku, a sad ga iznajmljuje turistima kao apartman s četiri zvjezdice. Također, otkrili smo kako je MORH pokušao izbaciti Dujića iz tog stana, kojim se koristio još od 1991., ali nisu uspjeli.

Riječ je o stanu koji se sastoji od četiri sobe, kuhinje, blagovaonice, izbe, kupaonice, nužnika, dva hodnika i lođe. Ugovor je sklopljen u ožujku 2020. između Anne i MORH-a, a stan je plaćen 76.000 eura. Odnosno oko 830 eura po kvadratu. Jednokratno i bez kredita.