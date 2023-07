Nedjeljna prognoza: Na sjeveru magla i pljusak s grmljavinom, na jugu Hrvatske iznimno vruće

Meteorolozi za danas prognoziraju retežno sunčano vrijeme, prijepodne na kopnu uz više oblaka. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Uz dnevni razvoj oblaka lokalno se očekuje poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u gorju te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab, u gorju i na Jadranu i umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, u Dalmaciji i do 35 °C.

Žuti meteoalarm upalio se za splitsko područje i Dalmaciju, a narančasti za Dubrovnik, i to zbog vrućina.

- Upozorenje je zbog toplinskog vala. Temperature će ići i do 33 °C - javljaju s DHMZ-a.

Za sutra kažu da će prevladavati sunčano, popodne sa sjeverozapada postupni porast naoblake, a u unutrašnjosti Istre može pasti malo kiše. Krajem dana i u noći na utorak raste vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti, moguće i izraženije. Najviše sunčana vremena bit će u Dalmaciji. Zapuhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar na kopnu, na Jadranu i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 22 do 27 °C. Najviša dnevna od 32 do 37 °C.