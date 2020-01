'Nedopustivo je djecu koristiti za nametanje LGBT ideologije'

Prozivanje i vršenje pritiska na Centar za socijalnu skrb (CZSS) Zagreb od strane saborskog zastupnika SDP-a Nenada Stazića i homoseksualnog para, Ive Šegote i Mladena Kožića, koji prijete ravnateljici Centra kaznenim progonom jer nije donijela rješenje u njihovu korist - predstavlja nasrtaj na sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj, kako bi se zastrašivanjem i prisilom, mimo zakona, u pojedinačnom slučaju istospolnom paru dodijelila djeca, navodi se u priopćenju.

U ime obitelji naglašava kako je nedopustivo da se djecu iskorištava za nametanje LGBT ideologije i političko razračunavanje. Podsjeća da su djeca bez roditeljske skrbi, o kojima se brine država te im pronalazi dom bilo kroz udomljavanje ili posvajanje, najranjiviji i najnezaštićeniji članovi društva. Institucije su, ističe, dužne odlučiti u interese djeteta 'ne potpadajući pod pritiske ni LGBT aktivista ni politike'.

Sporna im je zamisao da se djecu iskorištava za nametanje LGBT ideologije ili političko razračunavanje. "Brojna istraživanja pokazuju da je u interesu djeteta odrastanje uz biološkog oca i majku, a ako to nije moguće, u zajednici ili formi provjerene društvene skrbi koja, koliko god je moguće, imitira upravo zajednicu u kojoj dijete jedino dolazi na svijet, zajednicu žene i muškarca", obrazložila je, uz ostalo, ta udruga.

Navode da se pritisak na Centar vrši više od mjesec dana, a javnost dovodi u zabludu širenjem neistinitih navoda o postupku slučaja - da je Upravni sud presudio u korist istospolnog para.

Sukladno zakonu odbijen zahtjev istospolnog para za stjecanjem statusa udomitelja

Nakon što su CZSS i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno zakonu, odbili zahtjev istospolnog para za stjecanjem statusa udomitelja, oni su podnijeli tužbu Upravnom sudu, koji je krajem 2019. presudio da se njihov pojedinačan slučaj vraća na ponovno postupanje Centru, a ne da je istospolnim parovima omogućeno udomljavanje djece, ističe se u priopćenju.

- Centar je sredinom siječnja 2020. donio novo rješenje kojim ponovo odbacuje zahtjev istospolnog para, Ive Šegote i Mladena Kožića, s obrazloženjem da 'ovo tijelo ne može donijeti rješenje koje se ne temelji na primjeni zakonskih odredbi, već se temelji na mišljenju suda'. Drugim riječima, ističe U ime obitelji, "CZSS ne može provesti postupak niti dati istospolnom paru status udomitelja jer Zakon o udomiteljstvu to ne predviđa, već Centar jedino može donijeti rješenje ili provesti ono što je u skladu s odredbama zakona".

Agresija na službenu osobu u sustavu socijalne skrbi

U priopćenju se napominje da je, nakon drugog rješenja Centra, homoseksualni par najavio kazneno prijaviti ravnateljicu Centra, a izjavu zastupnika Stazića su ocijenili "agresijom na službenu osobu u sustavu socijalne skrbi".

- Saborski zastupnik SDP-a Nenad Stazić je u sabornici izjavio: 'Zagrebački centar za socijalnu skrb odbio je zahtjev istospolnog para Ive Šegote i Mladena Kožića za udomljenjem djeteta. To si je dopustila nekakva Tatjana Brozić Perić, šefica toga centra. (...) Žena ne poštuje odluke suda. (...) To je kazneno djelo i da smo mi nekakva država, ali barem nekakva, ta izvjesna Tatjana Brozić Perić do danas u osam sati ujutro do početka svog radnog vremena više ne bi bila na tom mjestu, ona bi bila smijenjena, ona bi bila potjerana jer ne poštuje odluke suda', navodi u priopćenju nevladina udruga U ime obitelji.

- Ovakva agresija na službenu osobu u sustavu socijalne skrbi, i to od saborskog zastupnika, jer nije omogućila pojedincima, koji su stranka u sporu, status udomitelja, potpuno je suprotna najboljim interesima djeteta jer, između ostalog, djecu svodi na razinu usluge na koju istospolni par ima pravo i koju je trebao dobiti, pa čak i mimo zakona, ocijenila je ta udruga.