Nedostaje grobara, ali i grobnih mjesta: Dio ih je popunjen, a na otvaranje novih se tek čeka

Već se duže vrijeme govori o nedostatku grobara, a problem je i nedostatak samih grobnih mjesta.

U Splitu, u Lovrincu d.o.o., poduzeću zaduženom za održavanje, uređenje i izgradnju groblja groblja te obavljanje pogrebnih usluga, rekli su za N1 da je ondje trenutno oko 30.000 grobnih mjesta, dok prema Generalnom urbanističkom planu grada postoji još 18 hektara zemljišta predviđenih za groblje. Time bi se dobilo još oko 15.000 grobnih mjesta, ali spomenuta zemljišta su još u privatnom posjedu.

- Sadašnji prostor groblja je skoro u cijelosti iskorišten te je u tijeku otkup zemljišta za jedno grobno polje. Lani je Lovrinac obavio 1.233 ukopa. Godišnja grobna naknada za grobno mjesto u zemlji (2 četvorna metra) iznosi 21.23 eura s PDV-om, dok za grobnice ili niše ovisi o njihovoj veličini. Također, trenutno nam nedostaje najmanje dvoje grobara. Otvorenih natječaja nemamo, a prosječna neto plaća za radno mjesto grobara je 926 eura - rekli su iz Lovrinca.

U Rijeci se godišnje u prosjeku obavi oko 1300 sahrana, od čega 20-ak posto kremacijom pokojnika. Godišnja grobna naknada za obiteljske grobove i grobnice iznosi 52 eura, za niše 32 eura, za pretince 26 eura, a za kapele i mauzoleje 72 eura, sve s PDV-om, a i ondje nedostaje grobara.

- Natječaje za radno mjesto grobara imamo otvorenima već duže vrijeme, ali s obzirom na prirodu i težinu rada trenutno je, nažalost, malo zainteresiranih kandidata. Plaća grobara je oko 950 eura - kažu u Službi za pogrebničke i grobarske poslove riječkog komunalnog društva Kozala.

Na području Grada Osijeka dvadeset je groblja, kojima upravlja gradska tvrtka Ukop, e dio njih je potpuno popunjen i ondje je moguć ukop samo u postojeća grobna mjesta koja već imaju korisnika, odnosno vlasnika.

- U Osijeku postoji Centralno groblje na kojemu ima dovoljno mjesta za izgradnju novih grobnih mjesta. To je groblje otvoreno 1984. godine i projektno je tada planirano da podmiri potrebe grada za sljedećih 50 godina, znači do 2034. godine. Prema trendu popunjavanja i našoj statistici, očekujemo da će se ti planovi ostvariti i da će do 2034. ondje biti mjesta za izgradnju grobnih mjesta i pokope u nova grobna mjesta. Istodobno, Grad Osijek priprema rješenje za iduće razdoblje - istaknuli su iz Ukopa.

Dodaju i kako trenutno imaju dovoljno grobara.

Cijena godišnje grobne naknade u Osijeku nije se mijenjala još od 2011. godine, a cijena se formira prema vrsti grobnog mjesta ovisno o tome radi li se o jednostrukom, dvostrukom, trostrukom ili višestrukom grobnom mjestu, a kreće se od 3,98 eura do 7,96 eura.