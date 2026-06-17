Nek' jače kuca to... Šaljite svoje fotografije i videa navijanja. 'Najluđe' ćemo i nagraditi...

Još je nekoliko sati do prve utakmice Vatrenih na SP-u. Ponovno kreće ono naše posebno vrijeme: dresovi iz ormara, zastave na balkonima, društvo pred televizorom, kockice na licu, navijačke tetovaže, pjesma, nervoza, nada i srce koje lupa jače čim krene himna.

Zato nam pokažite kako vi i ekipa navijate.

Šaljite nam fotografije i snimke svojih navijačkih priprema, okupljanja s obitelji i prijateljima, uređenih dnevnih boravaka, terasa, kvartova, kafića, automobila, kućnih ljubimaca u kockicama, ludih rekvizita i navijačkih modnih kombinacija.

Pustite mašti na volju, jer kad igra Hrvatska, navija se iz svega glasa i iz svakog kutka zemlje.

Najbolje fotografije, snimke i navijačke priče mogu osvojiti mjesečne ili godišnje pretplate na Orange.

Vatreni, sretno! A mi čekamo vaše navijačke kombinacije.

Ajmooo, Hrvatska!

Imaš priču, fotografiju ili snimku? Pošalji je u dva klika na 24sata. Za svaku objavljenu priču, fotografiju ili video dobivaš - mjesečnu pretplatu na Oranž sa svim benefitima. Najbolje priče, fotografije ili videa koje odlučimo nagraditi dobivaju do 130 € te - godišnju pretplatu na Oranž sa svim benefitima.

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