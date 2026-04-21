Obavijesti

News

Komentari 3
U ZAGREBU I ISTRI

Dvoje uhićenih u novoj akciji Uskoka: Povezani s manekenom DiCaprijem, donosimo detalje

Piše Laura Šiprak, Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 24sata

Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju

Uskok je na službenim stranicama priopćio da PNUSKOK provodi uhićenja na području Zagreba i Istarske županije. Riječ je o dvoje ljudi koje se povezuje da su u sastavu zločinačkog udruženja.

- Sumnja se da su počinili kaznena djela prijevare i krivotvorenja isprava, povezana s istragom koju je ovaj Ured pokrenuo dana 6. veljače 2026. zbog sumnje na malverzacije s nekretninama i pranje novca - navodi Uskok.

FOTO Ovo je vila na Tuškancu koju su uhićeni Dicaprio i ekipa navodno na prijevaru oteli!

Uhićene će danas ispitati u riječkom Uskoku, a nakon toga će donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju.

Najnovija akcija Uskoka odnosi se na proširenje akcije na mrežu Roberta DiCaprija. 24sata neslužbeno doznaju da je na meti pravnik koji se sumnjiči da im je pomogao u malverzacijama oko nekretnina.

Kako neslužbeno doznajemo, proširenje istrage se odnosi na dio optužbi za krađe nekretnina, odnosno, na još minimalno pet nekretnina koje su navodno otuđili.

Doznajemo da je u pitanju krađa sedam nekretnina lažiranjem dokumentacije.

Tužiteljstvo je u veljači izvijestilo da je temeljem policijske kaznene prijave, pokrenulo istragu protiv šestorice, na čelu DiCaprijem, ranije uhićenim i pritvorenim i zbog preprodaje droge.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026