'Neka normalan svijet ovo vidi'

I dok jedni smatraju kako mjere trebaju biti još strožije, drugi su u nedjelju u Zagrebu prosvjedovali protiv onih postojećih. Cijelu situaciju komentirao je i Davor Božinović...

<p>U nedjelju su se na zagrebačkom Tomislavcu okupili građani nezadovoljni mjerama donesenim zbog suzbijanja korona virusa. Mirnim prosvjedom su iskazali mišljenje o Stožeru civilne zaštite i njihovim odlukama. Okupljeni prosvjednici nisu se pridržavali mjere socijalnog distanciranja, a nisu ni nosili zaštitne maske. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Policija neće upadati na zabave i brojati goste' </strong></p><p>Ministar <strong>Davor Božinović </strong>je u ponedjeljak na presici za medije komentirao jesu li maske obavezne vani ili nisu. Poručio je kako su obavezne tamo gdje nije moguće držati distancu od metar i pol. Takva je situacija bila jučer na Trgu.</p><p>- Sve više građana se ponaša odgovorno. Što se tiče jučerašnjeg prosvjeda, napravljeno je izvješće inspektora civilne zaštite. Ako nema druge, kažnjavat ćemo. Tamo gdje ljudi šalju poruke kao ove jučer, vidimo osudu društva. To je najbolja kazna, najbolja mjera. To je bilo van svake pameti. Neka se te stvari čuju, da normalan svijet vidi čime smo okruženi - rekao je Božinović.</p><p>Uoči prosvjeda <strong>Tomislav Pilkić</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a572917/Organizator-prosvjeda-protiv-Stozera-Ove-mjere-su-promasene-ne-vode-nikamo.html">N1 </a>je rekao da ovo nije antikorona prosvjed.</p><p>- Nećemo prosvjedovati protiv bolesti nego protiv Stožera i Vlade koja ga je postavila, te protiv mjera - rekao je.</p><p>- Većina mjera je promašena, vidimo ih po zapadnoj Europi, one ne vode nikamo, nisu dovele ni do kakvih rezultata - kaže i misli da ima dva rješenja krize. Jedan je potpuna blokada i oduzimanje prava kao u Kini, ali smatra da to nije moguće. </p>