Nekad nezamislivo: Sve veći broj Nijemaca radi skraćeno

Piše HINA,
Njihov udio dosegnuo je u razdoblju od travnja do lipnju novu najvišu vrijednost otkada IAB objavljuje podatke, od 40,1 posto. U istom prošlogodišnjem razdoblju bio je niži za pola postotnog boda.

Nešto više od 40 posto radnika u Njemačkoj radilo je skraćeno u drugom tromjesečju, pokazalo je u utorak istraživanje instituta za istraživanje zapošljavanja (IAB).

Ukupno 16,971 milijun radnika radio je skraćeno u drugom tromjesečju, za 1,3 posto više nego lani.

Puno radno vrijeme podrazumijeva 40 radnih sati tjedno.

Broj radnika s punim radnim vremenom smanjen je u drugom tromjesečju za 0,7 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, na 25,352 milijuna.

U devedesetim godinama prošlog stoljeća rad sa skraćenim radnim vremenom bio je iznimka, a sada je postao standard, napomenuo je IAB-ov stručnjak Enzo Weber.

Zaposlenici sa skraćenim radnim vremenom rade u prosjeku 18,62 sata tjedno, što je također rekord, priopćilo je institut sa sjedištem u Nürnbergu.

Broj zaposlenih "minimalno" je porastao na godišnjoj razini, na 46 milijuna, pokazuju izračuni IAB-a.

Kada se isključe sezonski faktori zadržao se na razini prva tri ovogodišnja mjeseca.

"Čak i nakon dvije godine recesije broj zaposlenih bilježi novi rekord, ali radnih mjesta s punim radnim vremenom sada je već za 200 tisuća manje nego u najboljem razdoblju", naglasio je Weber.

