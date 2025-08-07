Obavijesti

Nekome rat, a nekome brat. Tvornice smrti lijepo profitiraju

Rusija ima 154 milijuna stanovnika i demografski propada kao i mi, prostor od 17 milijuna četvornih kilometara, najbogatiji na svijetu, sve je prazniji

Nekome rat, a nekome brat. Investitor koji je krajem veljače 2022. uložio tisuću eura u dionice Rheinmetalla, njemačke tvornice tenkova (Leopard), danas ima 12 tisuća eura! Gdje još ima takvog biznisa? Uz to, legalnog. Na opijatima se može zaraditi više, ali riskirate zatvor ili smrt od metka. Ovdje je sve čisto, iako zbog tih proizvoda teku rijeke krvi...

