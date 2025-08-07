Rusija ima 154 milijuna stanovnika i demografski propada kao i mi, prostor od 17 milijuna četvornih kilometara, najbogatiji na svijetu, sve je prazniji
KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+
Nekome rat, a nekome brat. Tvornice smrti lijepo profitiraju
Čitanje članka: 1 min
Nekome rat, a nekome brat. Investitor koji je krajem veljače 2022. uložio tisuću eura u dionice Rheinmetalla, njemačke tvornice tenkova (Leopard), danas ima 12 tisuća eura! Gdje još ima takvog biznisa? Uz to, legalnog. Na opijatima se može zaraditi više, ali riskirate zatvor ili smrt od metka. Ovdje je sve čisto, iako zbog tih proizvoda teku rijeke krvi...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku