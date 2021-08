Liječnica Nela Sršen iz Sveučilišne bolnice u Padovi kaže kako se posljednih mjesec i pol Italija jako dobro držala na europskoj ljestvici te je bila obojana u bijelo. Sicilija je prva regija koja je obojana u žuto po novim parametrima koji više nisu samo indeks zaraženosti na 100.000 stanovnika nego i indeks ljudi na intenzivnoj njezi.

Italija kreće stopama Njemačke i Grčke pa se tako bez covid potvrde više ne može ništa.

- 'Green pass' se davao svim ljudima koji su se testirali, što sam po sebi nije indikator, ali s druge strane stavlja se protiv onih koji su no vax, koji nisu u mogućnosti ulaziti u restorane, kina i raditi sve što bi normalni ljudi trebali raditi. Italija ide sada prema tome da se ukine 'green pass' i da se ostavi samo za one koji su cijepljeni i koji su preboljeli covid - rekla je Sršen za HRT.

Od travnja je cijepljenje u Italiji postalo obavezno za sve koji rade u zdravstvu, odnosno za sve one koji su u kontaktu s pacijentima.

- Bilo je dosta protesta i opomena. Ja sam dobila dvije opomene, ne zato što se nisam htjela cijepiti, nisam imala vremena, nisam bila u mogućnosti. Ostalo nas je jako malo u Padovi liječnika koji se nisu cijepili. Moja kolegica patolog ima strah od cijepljenja. Mislim da bi ljudima trebalo objasniti što znači imati strah od cijepljenja i što znači razboljeti se u slučaju kad netko nije cijepljen, koje bi posljedice mogao imati. Sve ovo cijepljenje, necijepljenje, stvar je percepcije i objašnjavanja ljudima koja je prednost cijepljenja. Ta obligatornost mogla bi postati bumerang. Razlog je paradoksalan. I oni koji su cijepljeni, bilo kakav smrtni ishod nekoga tko je cijepljen, mogao bi biti politički instrument za sve one koji su no vax. Vidimo da u Izraelu efikasnost cijepljenja pada. Je li to uvjetovano nekim drugim varijantama, to sad ne znamo. Činjenica je da je efikasnost cjepiva s 80% posto prešla na 60-70%. Trebamo biti jako oprezni što se tiče obligatornosti. Neki su suspendirani iz bolnice, nekima je ponuđena druga vrsta posla gdje nisu u kontaktu s pacijentima. Vidjet ćemo kakva će biti evolucija, tim više što nedostaje zdravstvenih djelatnika - rekla je Sršen.

OBILJEŽENA JE 14. OBLJETNICA VATROGASNE TRAGEDIJE NA KORNATIMA: