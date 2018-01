Nema boljeg vodiča od Vlatke: 'Turiste šokiraju mrgodna lica'

Osmjeh je najvažnija stvar. Gostu se treba iskreno osmjehnuti i zaželjeti dobrodošlicu. Prvi dojam je najbitniji, a mi smo često baš ti ljudi s kojima gosti dolaze u doticaj. Zato je ovo priznanje zasluga svih nas vodiča koji sudjelujemo u stvaranju pozitivnih doživljaja i slike koju naši gosti iz Zadra nose sa sobom u svoju domovinu, kaže nam Vlatka Pehar Matić (36), dobitnica ovogodišnje gradske nagrade Nasmiješeno sunce za najboljeg turističkog vodiča u zadarskoj županiji.

Foto: Privatni album

Vlatka je licencirani turistički vodič za Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju koja se turizmom bavi već 17 godina. Zadnjih nekoliko godina radi kao turistički vodič na tri strana jezika, njemačkom, engleskom i talijanskom. Kaže kako nikad nije požalila što se odlučila za posao turističkog vodiča unatoč tome što rad s ljudima ponekad nije lagan.

Turisti znaju provocirati škakljivim pitanjima

- Ljudi dolaze iz različitih kultura i uvijek pazim da ih nečim ne uvrijedim. Nijemci će svakako zamjeriti ako im zakasnite na vođenje, jer time omalovažavate njihovo vrijeme koje oni tradicionalno cijene. Ne može se generalizirati, ali Talijan će vas u izlaganju češće prekidati s pitanjima od nekih manje temperamentnih nacija te će sigurno više gestikulirati. Sve češće gosti dolaze iz Azije, ali imala sam Novozelanđane, Južnoafrikance, čak i neke drage i ljubazne Havajčane. Nađe se i onih koji vas pokušavaju isprovocirati raznim škakljivim pitanjima, ali uvijek nastojim biti strpljiva i profesionalna. Moram biti spremna na svakakva pitanja i snaći se u datom trenutku sekundi. Uvijek ispravim gosta koji me pita o Domovinskom ratu i kažem da to nije bio građanski rat, kako to mnogi misle. Često me pitaju i o Drugom svjetskom ratu, najčešće stariji Nijemci i Austrijanci kojima je to možda još uvijek bolna točka. Pokažem im dijelove grada koji su u ratu bili uništeni sravnati sa zemljom. Znam doći kući izmoždena i reći ukućanima da sam eto "opet bila u ratu". Čovjek mora znati vlastitu povijest i kulturu, ali i politiku, te pratiti dnevna lokalna i globalna zbivanja i raznorazne stvari da bi znao dati odgovor na postavljeno pitanje. Nijemci su recimo jako dobri poznavatelji biljaka pa me često pitaju o ljekovitom bilju kad vodim turu van grada - kaže Vlatka.

Foto: Privatni album

Tvrdi da joj je iznimno drago što su gosti oduševljeni čistoćom grada i gradskih ulica te da na tu temu uvijek prima pohvale.

Mrgodna lica šokiraju turiste

- Ono na čemu moramo poraditi je generalna ljubaznost. Jer mrgodna lica i posluživanje bez osmjeha goste pomalo šokiraju, pa se znaju upitati jesu li oni što pogriješili u komunikaciji. Izvrsna je stvar što je Zadar lani proglašen najboljom europskom destinacijom jer je broj turista otada znatno porastao. Ove godine su Bedemi zadarskih pobuna ušli pod zaštitu UNESCO-a i to je priznanje na koje sam izuzetno ponosna. To je dosta pridonosi promociji Zadra, jer danas ima puno dosta gostiju koji putuju i traže gradove baš po tom kriteriju. Smatram da možemo biti ponosni na svoj Zadar jer itekako imamo što za pokazati. Moramo širiti svoj pozitivni duh i raspoloženje taj svoj pozitivizam – kaže nasmiješena Vlatka.

Foto: Privatni album

Najneobičnije vođenje imala je kad ju je joj je prijatelj, i to Zadranin zamolio da mu provede ekipu s rođendanske zabave po gradu.

- To je bilo zaista izvrsno. Ispočetka su bili iznenađeni idejom, ali su vrlo brzo shvatili da i ne znaju baš toliko o gradu koliko su mislili da znaju. Bilo nam je jako lijepo i zabavno, a oni su osvježili znanja o našem gradu. Uvijek mi je fora kad domaći ljudi saznaju nešto novo. Jednom me je čovjek kojeg znam samo iz viđenja na Kalelargi slušao kako vodim grupu ljudi i kad sam im ispričala detalje o jednom kamenom dijelu na ulazu u plemićku kuću, stao je nešto dovikivati. Prekinula sam vođenje i saslušala ga, a rekao mi je da mi svaka čast jer da je rođen kraj te palače 1940-ih , a da taj znak nikada nije ni zamijetio - smije se Vlatka.